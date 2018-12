Fiat 500 Elettrica: cosa sappiamo della prima auto a batterie di FCA

Nei giorni scorsi il gruppo Fiat Chrysler Automobiles ha annunciato il piano industriale per il 2019-21. La strategia del gruppo italo-statunitense prevede un esborso complessivo in termini di investimenti di circa 5 miliardi di euro per lo sviluppo di 13 nuovi modelli e il restyling di modelli già esistenti, nonché di nuove motorizzazioni con impiego diffuso di tecnologia ibrida ed elettrica.

Fiat 500 elettrica: si chiamerà Fiat 500 BEV

FCA intende dunque puntare sull'elettrificazione della propria gamma e per iniziare non poteva che puntare sul best-seller Fiat 500. La piccola vettura torinese, annunciata come Fiat 500 BEV (Battery Electric Vehicle) dovrebbe mantenere la linea con la quale è conosciuta dal 2007 (sicuramente con qualche aggiornamento stilistico) e sarà costruita grazie all’implementazione di una piattaforma dedicata negli stabilimenti di Mirafiori (i vertici di FCA hanno già specificato che potrà essere utilizzata per la produzione di altri modelli a livello globale).

Non sarà la prima Fiat 500 elettrica...

A voler essere totalmente precisi, la Fiat 500 BEV non sarà la prima 500 elettrica: in Nord America, infatti, esiste già una Fiat 500 a zero emissioni (la Fiat 500e) che fu presentata al Los Angeles Auto Show del 2010 e poi commercializzata a partire dal 2013, sebbene non abbia riscosso chissà quale successo. Ora che l'interesse per le auto elettriche a zero emissioni è tornato in forte crescita, Fiat intende riproporla sul mercato italiano ed europeo in una versione rinnovata e soggetta ad ulteriori upgrade che dovrebbe essere disponibile a partire dal 2020.