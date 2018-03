Una 500 per lei, note di benessere non solo al volante

Un’occasione speciale, un flacone che riproduce l'inconfondibile musetto, un colore esclusivo - il bianco brillante - come gli ultimi trend impongono. Può una 500 entrare nella case di ogni donna? Ora sì. Arriva un nuovo tributo al modello. L’auto, infatti, l'anno scorso ha compiuto sessant'anni. Adesso con “500 per lei”, fragranza disponibile nei formati da 100 ml e 50 ml, diventa anche un modo per avere sempre sulla pelle un autentico capolavoro italiano.

La Fiat 500, del resto, continua a stupire e a ispirare creatività nei più diversi ambiti: sono stati i maîtres parfumeurs di Perfume Holding questa volta a creare a loro immagine i profumi – donna e uomo - confermando ancora come la vettura appartenga all'immaginario collettivo e non solo al mondo dell'automobile.

Un omaggio a Lei

"500 per lei" debutta con una freschezza naturale formata da frizzanti note speziate: un connubio tra pepe rosa, mandarino e lychees, con bouquet di fiori bianchi. L’essenza punta ad unire est e ovest come la stessa icona fa da anni, diventata ormai un’auto globale: 500 è apprezzata in oltre 100 Paesi tanto che l'80 per cento delle unità è venduta fuori dai confini nazionali.

Una 500 – un po’ speciale – per lui

Con ricorrenze come la festa del papà viene spontaneo pensarci. “500 per lui” ha un flacone verde scuro, un’essenza che sprigiona energia grazie a note di pompelmo e un mix vibrante di pepe di Timut e pepe rosa. Neanche a dirlo, per gli amanti del modello, è un regalo da tenere sul comodino all’insegna dello stile. Ma anche della tradizione. Quanti papà non hanno avuto nel cuore il mitico cinquino?

Gallery