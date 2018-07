Fiat 500 Spiaggina '58, il mito rivive in un'edizione speciale

Estate 1958. Una brezza leggera sfiora la costa di Capri, accarezzando gli scafi dei lussuosi yacht ormeggiati al porto. Sulla banchina, l'esclusiva 500 Jolly, più conosciuta come "Spiaggina", attende i suoi illustri ospiti per accompagnarli nelle notti luccicanti della "Dolce Vita".

Estate 2018. Proprio nel giorno del compleanno di Fiat 500, la mitica "Spiaggina" ritorna a solcare con eleganza le più rinomate località europee. A riproporla è il marchio Fiat che presenta la nuova serie speciale 500 "Spiaggina '58" realizzata in edizione limitata a 1.958 unità, un tributo all'anno di nascita della prima "Spiaggina", e caratterizzata da raffinati elementi di design e una ricca dotazione di serie.

Si tratta del primo dei due tributi che Fiat dedica alla sua icona in occasione sia del compleanno del mitico "cinquino" sia del 60esimo anniversario della sua prima serie speciale, l'indimenticabile 500 spiaggina del 1958, che divenne un simbolo indiscusso della "Dolce Vita". Tra l'altro, festeggiare la doppia ricorrenza significa ricordare anche il segreto della sua eterna giovinezza, ovvero la capacità di Fiat 500 di rinnovarsi continuamente, anche attraverso edizioni speciali, senza mai perdere la propria identità. E per questo speciale doppio compleanno il brand Fiat ha realizzato anche un secondo "regalo": un suggestivo video che "vola" sulle note dell'intramontabile brano "Nel blu dipinto di blu" del 1958. Protagonista ovviamente la nuova 500 "Spiaggina '58".

Luca Napolitano, Head of EMEA Fiat & Abarth brand, spiega così l'iniziativa: "La nuova "Spiaggina '58" è il nostro regalo a 500 per il suo compleanno e per i 60 anni della "spiaggina", una vera "macchina del tempo" piena di "citazioni" della Dolce Vita, come dimostrano i loghi e cerchi vintage, la linea di bellezza bianca, il body esclusivamente Cabrio e gli interni bicolore. E poi, un colore speciale, dedicato a lei: Azzurro Volare. Un nome e un colore che ci riporta proprio al '58, e per la precisione a quel Sanremo del 1958 quando un giovane Domenico Modugno cantava, insieme a Johnny Dorelli, per la prima volta "Nel blu dipinto di blu", la famosa canzone anche conosciuta con il titolo "Volare", che sarebbe diventata la colonna sonora della Dolce Vita".

Inoltre, festeggiano la doppia ricorrenza altre due eccellenze del Made in Italy - l'hub creativo di Lapo Elkann e l'atelier Pininfarina - che hanno realizzato su base Fiat 500C, l'affascinante showcar "Spiaggina by Garage Italia", caratterizzata da soluzioni uniche e ricercate che reinterpretano in chiave moderna quegli anni irripetibili.

Lapo Elkann, Presidente e Direttore Creativo di Garage Italia: "Amore a prima vista, di quelli che fulminano anima e cuore. Sono queste le sensazioni che provo ogni volta che guardo una 500 e che ne guido una. Da piccolo me ne sono subito innamorato e crescendo ho desiderato farla rinascere. Sono felice che il suo rilancio possa far rivivere quel sogno e quegli anni magici del Boom Economico e della gioia di vivere italiana. Da quel 2007, anno dopo anno, ne ho sempre personalizzate per me e con l'apertura di Garage Italia abbiamo potuto disegnare una moltitudine di versioni uniche che hanno confermato la versatilità e la grande attualità di questo veicolo che, ancora oggi, è uno dei love brands più amati in tutto il mondo. Sono passati 11 anni da quel 4 luglio 2007 giorno della sua rinascita e oggi, con Garage Italia, ho voluto celebrare e rinnovare un'altra stupenda icona italiana, disegnando e progettando con il mio Centro Stile la Spiaggina by Garage Italia, realizzata, con il prezioso contributo tecnico e ingegneristico di Pininfarina e il supporto del brand Fiat. Sono fiero di quanto abbiamo fatto. E sono orgoglioso di averlo fatto in Italia, con aziende Italiane che promuovono, il nostro amato paese, in tutto il mondo. Sono certo che, questa auto, tornerà a far fantasticare, sognare e interpretare la gioia di vivere italiana cui da generazioni si ispira il mondo".

"Creatività e fattibilità, tecnologia e abilità artigianale: elementi distintivi di Pininfarina al servizio di una nuova icona del design e del saper fare italiano - spiega l'AD di Pininfarina Silvio Pietro Angori. - La Spiaggina è un'esperienza che consente a Pininfarina di dimostrare ancora una volta le proprie capacità nella progettazione e la propria naturale vocazione alla realizzazione di modelli unici ed esclusivi. Passione e cura del dettaglio permisero al Fondatore Pinin Farina di realizzare la Eden Roc per l'Avvocato Agnelli negli anni '50. Le stesse qualità hanno guidato oggi Pininfarina nello sviluppo e nella costruzione della Spiaggina partendo dalla configurazione impostata da Garage Italia su base della Fiat 500C. La Spiaggina è anche un incontro tra aziende e uomini che dell'automobile, come oggetto estetico e prodotto industriale, hanno fatto una missione".

La nuova serie speciale Fiat 500 "Spiaggina '58"

Il primo tributo di Fiat per il doppio anniversario è la nuova serie speciale Fiat 500 "Spiaggina '58" prodotta in edizione limitata in 1.958 unità e disponibile esclusivamente in configurazione cabrio, per godere appieno della bella stagione e del fascino di una storia scolpita nella memoria di tutti noi. E come si addice a una diva della "Dolce Vita", la nuova serie speciale è "vestita" di una splendida livrea Azzurro Volare, con capote beige, impreziosita dalla linea di bellezza bianca e dai cerchi in lega da 16" dal disegno vintage. Esclusività cromatica che viene esaltata da altri elementi distintivi, quali la modanatura laterale con logo 500, le calotte cromate degli specchietti retrovisori, i loghi vintage e l'elegante scritta in corsivo cromata "Spiaggina '58" sul posteriore quale "firma" dell'ultima creazione in casa Fiat.

La stessa classe ed eleganza caratterizza l'abitacolo che mostra scelte originali e autentiche. Ad iniziare dalla plancia che riprende il colore esterno Azzurro Volare mentre per i sedili è stato scelto un ricercato bicolore, con la seduta grigia a strisce e la lunetta superiore in avorio. Completano il raffinato ambiente i tappetini specifici e il volante su cui spicca il logo vintage. In termini di connettività la nuova serie speciale "Spiaggina '58" offre il meglio della tecnologia: è infatti di serie la radio Uconnect 7'' HD LIVE touchscreen con predisposizione Apple CarPlay e compatibilità Android AutoTM, oltre al navigatore con mappe Tom Tom e radio digitale DAB. Di serie anche il display 7'' TFT, il più ampio della categoria, il climatizzatore automatico, i sensori di parcheggio posteriore, i sedili regolabili in altezza e le tasche portaoggetti sul retro dei sedili anteriori. Infine, la 500 "Spiaggina '58" può essere equipaggiata con le motorizzazioni a benzina 1.2 da 69 CV conforme alla nuova omologazione Euro6D.

La collezione di Fiat 500 ancora più ricca ed esclusiva

Con la serie speciale 500 "Spiaggina '58" si amplia la collezione di Fiat 500 che già annovera numerose edizioni speciali che si sono succedute negli ultimi 11 anni. Del resto, Fiat 500 è sempre stata una "trend-setter" che, senza mai perdere la propria identità, ha saputo reinterpretarsi legandosi a brand iconici - dalla moda alla nautica di lusso, dall'arte al mondo sportivo - realizzando così versioni davvero uniche con le quali esplorare territori inusuali per una city-car. Tra queste ricordiamo le affascinanti edizioni Diesel, Gucci, GQ e la recente Collezione, nel mondo della moda; le straordinarie Riva e Abarth Rivale, nella nautica di lusso; le originali Anniversario e 560, per celebrare le origini dell'antesignana; e infine la 500 Mirror, nel territorio dei millennials e della connettività. E oggi il testimone passa alla splendida 500 "Spiaggina '58" con cui la storia dell'icona di Casa Fiat continua.

Lanciata nel 1957 e affermatesi negli anni come simbolo della motorizzazione di massa, la Fiat 500 ha visto una seconda rinascita nel 2007 quando debuttò il nuovo modello diventato in poco tempo un fenomeno globale. Lo dimostrano gli oltre 2 milioni di esemplari venduti in più di 100 Paesi nel mondo, con l'80% dei volumi realizzati fuori dall'Italia. Un successo che ha portato la 500* ad essere la numero 1 in Europa nel suo segmento dal 2013. Risultato confermato nei primi cinque mesi del 2018 con la leadership in 10 mercati (Regno Unito, Spagna, Belgio, Svizzera, Portogallo, Austria, Slovenia, Ungheria, Bulgaria e Croazia) e la presenza nella top 3 in altri 6 Paesi (Italia, Germania, Francia, Svezia, Slovacchia e Romania). Una crescita che non conosce soste visto che, sempre nei primi cinque mesi del 2018 e nel suo undicesimo anno di vita, la 500 ha battuto ancora una volta i suoi record con oltre 93.000 esemplari venduti in Europa, segnando così i migliori cinque mesi di sempre.

Erede di un simbolo della "Dolce Vita"

Appena un anno dopo il suo lancio, avvenuto il 4 luglio del 1957, la Fiat 500 diventa un vero e proprio oggetto cult con l'esordio della sua prima serie speciale: la 500 Jolly, più conosciuta come "Spiaggina". Realizzata dalla Carrozzeria Ghia sulla base della Fiat 500, e poi anche sulle versioni Giardiniera, l'esclusiva vettura fu prodotta tra il 1958 e il 1965 e venduta in Europa, Stati Uniti e perfino in Sudafrica. Con un prezzo doppio rispetto alla versione normale, la speciale edizione da mare conquistò le personalità più influenti di quegli anni - tra cui l'armatore Aristotele Onassis e l'attore Yul Brynner - che la scelsero per imbarcarla sui loro yacht o per utilizzarla come "golf car" nelle loro tenute di prestigio. È possibile ammirare una 500 Jolly persino nella collezione personale dei veicoli del presidente Lyndon B. Johnson.

Tra le sue peculiarità l'assenza delle porte - solo intorno al 1965 furono impiegate delle esili catenelle - anche se l'aspetto più innovativo del suo design è rappresentato dalle tubature cromate che contraddistinguevano la scocca, sia sulle fiancate sia sulla parte superiore, su cui poggiava la tendina-riparo che proteggeva dal sole.

Equipaggiata con il bicilindrico raffreddato ad aria da 22 CV di potenza, la 500 Jolly raggiungeva una velocità massima di 105 km/h.

Spiaggina by Garage Italia

Spensieratezza e divertimento, sono queste le sensazioni che trasmette al primo sguardo la showcar Spiaggina by Garage Italia. A regalarle sono da subito i suoi colori tipicamente estivi, l'Azzurro Volare e il Bianco Perla, che caratterizzano la livrea bicolore della carrozzeria con finiture in blu Garage e gli abbinamenti dei rivestimenti interni. Il tetto, come da tradizione per la Spiaggina anni '60, non c'è più e lo spazio per i passeggeri posteriori è stato trasformato in un ampio vano con "doccina" integrata per portare con sé tutto il necessario per una giornata al lago o al mare. Questa modifica è stata possibile grazie al supporto dei tecnici di Pininfarina, che hanno affiancato lo staff di Garage Italia nella progettazione degli interventi di rinforzo strutturale, come il rollbar posteriore, per garantire la corretta rigidità del telaio.

Sono tanti davvero i dettagli che rendono unica nel suo genere l'ultima realizzazione dell'hub creativo di Lapo Elkann. la show car ha un parabrezza nautico ribassato e il rivestimento del pianale di carico in sughero dogato con un pattern che riprende il design a listelli dei pavimenti in teak degli yacht di lusso.

I due sedili anteriori sono stati sostituiti da una panchetta creata su misura che richiama il design tipico delle vetture degli anni '60, impreziosita dai rivestimenti in pelle Foglizzo Leather bianca e azzurra, con trattamento impermeabilizzante. Infine le finiture cromate delle maniglie, specchietti e delle borchie dei nuovi cerchi in lega Fiat 500 Vintage 1957 fanno luccicare sotto il sole la Spiaggina by Garage Italia.

Dalla showcar alla produzione il passo sarà breve. La vettura è prenotabile e customizzabile con tutte le personalizzazioni presenti sulla one-off firmata Garage Italia, che offre la possibilità di sostituire il parabrezza anteriore di serie con il deflettore basso di tipo nautico che equipaggia la showcar. La vettura di produzione potrà essere equipaggiata con una qualsiasi delle motorizzazioni attualmente disponibili nella gamma Fiat 500. Informazioni disponibili sul sito Fiat, presso la rete qualificata Fiat o direttamente presso Garage Italia.