Fiat amplia la gamma S-Design con le nuove serie speciali di 500X e 500L

La famiglia S-Design di Fiat si amplia con le nuove serie speciali 500X e 500L S-Design, declinazioni che condividono esclusività, grinta e personalità capaci di conquistare al primo sguardo. E se la 500X S-Design è la vettura ideale per un cliente giovane, dinamico e sportivo, la 500L S-Design è la risposta perfetta alle esigenze di mobilità delle famiglie moderne, che desiderano essere sempre connessi.

Nuova 500X S-Design: il crossover italiano si rinnova con novità tecnologiche ed estetiche

Declinata sull'anima Cross, la serie speciale 500X S-Design si presenta in una dimensione stilistica completamente rinnovata. Sportività e look grintoso caratterizzano questa nuova edizione senza rinunciare alla cura dei dettagli e al comfort di guida che hanno fatto la fortuna del modello Fiat con il più alto tasso di conquista dai clienti di altri brand automobilistici. La 500X è al primo posto delle vendite nel suo segmento in Italia con oltre 45 mila unità e tra le più importanti vetture della categoria in Europa.

La serie speciale 500 S-Design Cross propone diverse ed esclusive peculiarità estetiche che ne arricchiscono gli esterni. Lo dimostrano la tinta nera per le barre sul tetto, il trattamento Myron per gli skid plate anteriori, oltre ai vetri posteriori oscurati, ai cerchi in lega da 17", alle modanature laterali con logo "X" color Bronzo e al trattamento Myron su calotte degli specchi, griglia frontale e maniglie di porte e bagagliaio. Disponibile con le livree Bianco Gelato, Nero Cinema e Grigio Moda, la nuova 500X S-Design trova la sua massima espressione cromatica nella nuance Verde Alpi opaco, tinta che più si addice all'anima Cross, su cui spiccano i nuovi proiettori con tecnologia Full LED.

Impronta sportiva anche all'interno con la fascia plancia "texturizzata" in nero opaco, impreziosita dal logo "500" color rame, e alcuni elementi distintivi con trattamento Myron, come la cornice del sistema UConnect. Completano gli interni i sedili "Black Castiglio" e trattamento Chevron, le modanature del tunnel centrale e dei pannelli porta in alluminio nero anodizzato, oltre agli inserti in ecopelle. 500X S-Design offre una dotazione di serie completa che prevede: DRL e luci posteriori a LED, volante in Tecno-pelle, quadro strumenti con TFT 3,5'' monocromatico e doppia presa USB, climatizzatore, Cruise Control, freno di stazionamento elettrico e il sedile posteriore sdoppiato 60/40. In aggiunta, sulla versione Cross sono di serie anche i fendinebbia anteriori e il sistema Uconnect 7'' con predisposizione Apple CarPlay e compatibilità Android Auto. Sempre di serie i più innovativi sistemi di ausilio alle guida, come il "Traffic sign recognition", lo "Speed advisor" e il sistema di mantenimento automatico della corsia ("Lane Assist").

Infine, il cliente può scegliere tra tre propulsori a benzina e tre turbodiesel Multijet, abbinati a trasmissioni automatiche e manuali e alla trazione anteriore o integrale. In dettaglio, i nuovi motori a benzina della famiglia FireFly Turbo sono disponibili sia nella configurazione 3 cilindri 1.0 da 120 CV di potenza con trasmissione manuale a sei marce e trazione anteriore, sia in quella 4 cilindri 1.3 da 150 CV, in abbinamento al cambio automatico a doppia frizione DCT a sei marce e alla trazione anteriore. Tra i motori a benzina è disponibile anche il 1.6 E-torq da 110 CV. Inoltre, la 500X S-Design può adottare i motori Multijet la cui potenza spazia dai 95 CV del 1.3 con cambio manuale ai 150 del 2.0 abbinato al cambio automatico a nove marce e la trazione integrale. Al centro della gamma i 120 CV del propulsore 1.6 Multijet con cambio manuale a 6 marce o automatico DCT a doppia frizione, con trazione anteriore.

Nuova 500L S-Design: stile e sportività per le giovani famiglie

La 500L S-Design è un nuovo modo di essere "Cool & Capable" tanto da diventare la risposta ideale per le famiglie moderne, che desiderano essere sempre dinamici e connessi. In particolare, nata sulla base dell'allestimento City Cross, la 500L S-Design offre un assetto rialzato, look sportivo e, su richiesta, un esclusivo abbinamento bronzo opaco e tetto nero lucido. La serie speciale vanta una personalizzazione specifica che si caratterizza per alcuni dettagli grintosi in Myron come i paraurti specifici con skidplate, la griglia anteriore, le maniglie porte, le modanature laterali e la cornice dei fari posteriori. Di serie i cerchi in lega da 17" bicolore e gli interni sportivi specifici. Inoltre, il sistema Uconnect 7" HD LIVE touchscreen garantisce la totale integrazione con lo smartphone grazie alle funzionalità Apple CarPlay e Android AutoTM. Le motorizzazioni disponibili su Fiat 500L S-Design prevedono il motore a benzina 1.4 Fire da 95 CV abbinato al cambio manuale a 6 marce e i propulsori turbodiesel 1.3 MultiJet II da 95 CV, con cambio manuale o robotizzato Dualogic, e 1.6 MultiJet da 120 CV accoppiato alla trasmissione manuale.