Abarth 124 spider protagonista con Sting e Shaggy nel videoclip di “Gotta Get Back My Baby”

L'Abarth 124 spider al fianco di Sting e Shaggy nel videoclip ufficiale del loro nuovo singolo, "Gotta Get Back My Baby". Co-prodotto da Teflon e Martin Kierszenbaum, tratto dall'album 44/876, da 17 settimane ai primi posti della Billboard, sezione Reggae.

Il videoclip ufficiale pubblicato su YouTube, che ha ottenuto oltre 2,3 milioni di visualizzazioni nel giro di pochi giorni, è stato girato ispirandosi ai film e alle serie televisive anni '80 e '90, che avevano per protagonisti i cosiddetti Buddy Cop (letteralmente: poliziotti amici). Due titoli per tutti: "Miami Vice" e "Bad Boys".

La regia del videoclip è stata affidata a Michael Garcia. Il video, ambientato a Miami, vede come protagonisti Sting e Shaggy in veste di detective, intenti a convincere il loro capo che hanno bisogno di una spider ("going to need the spider"), ossia la sua pluripremiata Abarth 124 spider, per i loro appostamenti a South Beach, a caccia della donna più pericolosa del paese ("the most dangerous woman in the country"). Cosa può andare storto?

Anche il marchio Fiat sta promuovendo il video a livello internazionale, attraverso i suoi canali digitali e social, ad esempio negli Stati Uniti tramite Instagram, Twitter, Facebook e YouTube. "Continuiamo a cimentarci in vere e proprie sfide innovative di marketing, coinvolgendo tutti i marchi FCA. In questo caso, la personalità leggera e spiritosa del marchio Fiat ci permette di essere un po' più avventurosi e giocosi nella collaborazione con i nostri partner musicali", ha affermato Olivier Francois, Chief Marketing Officer and Head del marchio Fiat, FCA. "Per Abarth 124 spider è un grande onore poter essere la compagna di due artisti del calibro di Sting e Shaggy, vere e proprie leggende viventi, nel loro ultimo videoclip".