Fiat, anche la 500L entra nella famiglia S-Design

Arriva la Fiat 500L S-Design, la nuova serie speciale che completa la famiglia S-Design per esprimere esclusività, dinamismo e personalità. Nata sulla base della versione Cross, la nuova interpretazione del crossover 500L consente di "evadere" la routine quotidiana, e si contraddistingue per l'inconfondibile aspetto sportivo e la ricca dotazione di serie. E' la risposta ideale per le famiglie moderne, soprattutto per quei giovani che non vogliono rinunciare al loro essere sempre dinamici e "connessi".

La nuova 500L S-Design amplia l'omonima famiglia che in questi mesi ha saputo ritagliarsi una fetta importante nei mix di vendita dei modelli 500X, Tipo e 124 Spider. Una serie speciale trasversale che si sposa con entrambi i mondi del marchio Fiat, quello funzionale e quello emozionale. E oggi tocca alla 500L S-Design "dialogare" con un target maschile attento agli ultimi trend della moda e della tecnologia.

All'esterno, la nuova serie speciale abbina al look Cross e all'assetto rialzato l'esclusiva livrea Bronzo opaco abbinata al tetto nero lucido, impreziosita da dettagli nella raffinata finitura Myron - quali modanature, maniglie e calotte degli specchi retrovisori, cornice dei fari posteriori, skid plate e griglia frontale - e dai cerchi in lega da 17" bicolore nero lucido e Myron. Completano gli esterni i fendinebbia e i vetri posteriori privacy. Stessa impronta sportiva all'interno dove spiccano la fascia plancia "texturizzata" in nero opaco con logo "500" color rame e la selleria specifica S-Design con tessuto nero, tratti distintivi che contribuiranno a consolidare il successo del modello. Infine, oltre alla forte caratterizzazione estetica, 500L S-Design offre una ricca dotazione di serie che include: cerchi in lega specifici, climatizzatore, ABS, ESP, 6 airbag, cruise control, volante in techno pelle multifunzione, display a colori TFT da 3,5", sedile posteriore frazionato 60/40 e luci DRL a LED.

Inoltre, la 500L S-Design propone di serie la connettività più evoluta con il sistema Uconnect 7" HD LIVE touchscreen che garantisce la totale integrazione con lo smartphone grazie alle funzionalità Apple CarPlay e Android AutoTM. Rispettose dei limiti più restrittivi della normativa Euro 6/D, le motorizzazioni disponibili su Fiat 500L S-Design prevedono il motore a benzina 1.4 Fire da 95 CV abbinato al cambio manuale a 6 marce e i propulsori turbodiesel 1.3 MultiJet II da 95 CV, con cambio manuale o robotizzato Dualogic, e 1.6 MultiJet da 120 CV accoppiato alla trasmissione manuale. In occasione del lancio, nel mese di settembre, il diesel è proposto allo stesso prezzo del benzina e i concessionari Fiat saranno aperti tutti i week end del mese.