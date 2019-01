Fiat presenta la nuova gamma Tipo: debuttano due nuove versioni

Arriva la nuova gamma Tipo che si declina in tre modelli (4 porte, 5 porte e Station Wagon) e quattro allestimenti (Street, Mirror e le nuove S-Design e Sport), capaci di soddisfare un pubblico eterogeneo per età, gusti estetici ed esigenze di mobilità.

In particolare, fanno il loro esordio le nuove versioni S-Design e Sport, quest'ultima sviluppata in collaborazione con Mopar, dedicate a un cliente giovane e dinamico che ricerca personalità spiccata e carattere sportivo. Le due nuove versioni completano la gamma che già annovera le versioni Mirror e Street, la prima destinata alle famiglie più attente alla connettività, mentre la seconda ideale per i giovani che non vogliono rinunciare a uno stile accattivante e allo spazio e al comfort tipici della famiglia Tipo.

La gamma Tipo è leader nel suo segmento in Italia e nella top 10 in sette Paesi europei. Inoltre, è la seconda vettura più globale del marchio Fiat, con oltre il 70% delle unità vendute fuori dai confini nazionali. Un modello globale che esprime concetti propri della storia del marchio Fiat: funzionalità, semplicità e personalità. E nel 2017, una vettura di serie ha compiuto il "giro del mondo" in 133 giorni, percorrendo 41.000 chilometri in 400 ore di guida, senza interventi tecnici straordinari, toccando 22 nazioni e 122 città e suscitando curiosità e unanimi apprezzamenti al proprio passaggio.

Nei fine settimana 19-20 e 26-27 gennaio i concessionari Fiat sono pronti ad accogliere i clienti per far conoscere la nuova gamma Tipo e il prodotto disponibile per la pronta consegna.