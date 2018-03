Panda City Cross e Fabio Rovazzi danno appuntamento ai fan a Milano

Giovedì 29 marzo Milano si tingerà di giallo con Fabio Rovazzi e Panda City Cross: protagonisti di “Pandemonio”, l’evento fresco e colorato che consentirà di conoscere il crossover urbano da vicino e di scattare un selfie con l’artista e la Panda City Cross. Sin dal mattino, una carovana di Panda City Cross nella sgargiante livrea Giallo Sole animerà le strade di Milano e coinvolgerà il pubblico in Piazza XXV Aprile sino all’arrivo di Fabio Rovazzi dalle 13.00 in poi.

Dopo i numerosi successi, dimostrati da milioni di visualizzazioni sui suoi canali social e non solo, ottenuti sia con i suoi brani, sia con i suoi video, sia grazie al recente esordio cinematografico, Fabio Rovazzi racconta le qualità uniche e straordinarie di Panda City Cross, con il suo stile ironico e simpatico. Un momento di festa, un “Pandemonio”, all’insegna dell’allegria e della condivisione, con un tocco di giallo per tutti i partecipanti.

Panda City Cross rappresenta una via di fuga dalla routine quotidiana. Il mezzo ideale per immergersi in entusiasmanti avventure urbane, progettata per soddisfare chiunque ricerchi una city-car che strizzi l’occhio al mondo off-road. La City Cross completa la gamma di una vettura di grande successo, scelta da 5 milioni di italiani e oggi leader in Europa.

Questa versione è un crossover urbano ricco di stile, che riassume l’anima urbana e quella off-road, da sempre punti di forza della Panda. I suoi dettagli estetici sono estremamente curati, e la vettura è disponibile con due motorizzazioni: 1.2 benzina 69 CV e turbodiesel 1.3 MultiJet 95 CV. Oggi, grazie al finanziamento «Menomille», la gamma Panda parte da 7.950 Euro.