Fiat Professional official sponsor del Mondiale Motocross MXGP

Il Mondiale Motocross MXGP approda in Europa: dopo la tappa inaugurale in Patagonia, domenica 18 marzo i piloti gareggeranno sul tracciato di Valkenswaard, in Olanda, palcoscenico del primo appuntamento nel Vecchio Continente. Il detentore del titolo mondiale è Tony Cairoli che, dopo aver conquistato in Patagonia il primo posto in gara 1 e il secondo in gara 2, può già vantare 47 punti in classifica a pari punti con il primo.

Tony Cairoli è ambasciatore del brand Fiat Professional che, per il terzo anno, è Official Sponsor della manifestazione. Al fianco del campione del mondo Fullback Cross, il pick up della gamma Fiat Professional e Ducato 4x4, il mezzo "all terrain" a trazione integrale, che amplia le possibilità di utilizzo del Ducato, sia per il lavoro sia per il tempo libero. Fullback Cross e Ducato 4x4 sono, infatti, i "product heroes" della flotta ufficiale del FIM Motocross World Championship MXGP.

I veicoli si rivelano perfetti per qualunque attività professionale o del tempo libero. Fullback Cross è robusto, affidabile e vanta grande capacità di carico, una portata di oltre una tonnellata e la massa rimorchiabile che supera le tre tonnellate. Inoltre, grazie alla trazione integrale e al selettore elettronico 4WD, può disimpegnarsi agilmente sui terreni piu' impervi e affrontare sforzi molto intensi, come quelli di un percorso fuoristrada a pieno carico.