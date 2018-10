Fiat: ottobre mese di grandi vantaggi sulla gamma diesel di Tipo e 500L

Ottobre si prospetta come un mese ricco di novità per Fiat. I clienti italiani, infatti, avranno la possibilità di mettersi al volante di una Fiat Tipo 1.3 Multijet da 95 CV a 11.900 euro nella versione a 4 porte, 12.900 euro per la 5 porte e 14.150 euro per la Station Wagon. Inoltre, si potrà approfittare di un ulteriore beneficio grazie al finanziamento "Be-Smart" che offre l'opzione di restituire l'auto dopo 3 o 4 anni con un valore residuo garantito.

In questo modo Fiat prova a rendere ancora più appetibile la scelta di uno dei modelli della famiglia Tipo, già stabilmente al vertice in Italia e nella top ten europea delle auto più vendute del suo segmento grazie alla sua gamma completa che in ogni espressione offre spaziosità, funzionalità, stile, design e valore.

Vantaggi anche sul diesel di 500L

La possibilità di poter acquistare un'auto con motore Multijet a un prezzo inferiore rispetto a un motore benzina riguarda anche la Fiat 500L. La vettura capace di unire una versatilità ai vertici del suo segmento con i valori e gli stilemi distintivi di 500 è infatti oggi, e per tutto il mese di ottobre, proposta nella versione Urban 1.3 Multijet da 95 CV a 15.750 euro con finanziamento "Be-Smart" che in aggiunta, anche in questo caso, offre il valore garantito futuro e la possibilità di restituire l'auto dopo il triennio. La Wagon, offerta anch'essa a 15.750 in versione diesel e disponibile anche nella configurazione a sette posti, è la soluzione ideale per chi necessita di ampio spazio e versatilità ma non vuole rinunciare alla distintività e al carattere dello stile 500.

Risparmio triplicato rispetto ai motori a benzina

L'offerta sulle vetture diesel della gamma Fiat garantisce un vantaggio di circa tre volte superiore rispetto ai modelli alimentati a benzina. Il cliente ottiene innanzitutto quasi 3.000 € di risparmio al momento dell'acquisto, senza contare i circa 600€ di carburante risparmiati in un anno e i 400 km in più che si possono percorrere con un pieno.