Non solo FlixBus: in Francia debutta anche il car pooling di FlixCar

FlixMobility, player mondiale nel settore lancia FlixCar, piattaforma di car pooling che in Francia andrà a integrare il network di autobus intercity di FlixBus. In una nota la compagnia spiega la mission di FlixCar che "nasce per rispondere all'esigenza di forme di mobilità integrata in Francia, e si offre come complemetare al network nazionale di FlixBus, che attualmente collega oltre 200 città francesi".

FlixCar, dunque, metterà a disposizione dei clienti rotte attualmente non collegate o finora poco servite da FlixBus, aggiungendo una possibilità di scelta con soluzioni last-minute in aggiunta alle tratte FlixBus. Tale iniziativa oltre a migliorare le connessioni tra i vari centri urbani si pone anche all'insegna della sostenibilità poiché è dimostrato che il car pooling e l'autobus abbiano un impatto ambientale inferiore di circa tre volte a quello dell'auto privata.

"Con FlixCar - dichiara Yvan Lefranc-Morin, Managing Director di FlixBus France - vogliamo offrire ai passeggeri un'altra soluzione di trasporto per spostarsi da un luogo all'altro in modo ancora più capillare, come sempre con prezzi per tutte le tasche e nel rispetto dell'ambiente. FlixCar ci consentirà di estendere ulteriormente la nostra rete e offrire, allo stesso tempo, un maggior numero di connessioni porta a porta ai passeggeri, che potranno raggiungere la propria destinazione finale grazie al car pooling dopo un viaggio in FlixBus".