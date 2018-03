Ford Edge, il SUV yankee si rifà il look a Ginevra

Al Salone di Ginevra il marchio inizia a dare un primo assaggio del suo aggiornamento tecnico ed estetico. Già ad un primo impatto è impossibile infatti non notare il frontale rinnovato e inedite grintose linee yankee pronte ad anticipare l’evoluzione tecnologica e i miglioramenti meccanici sotto il cofano, tra cui una nuova trasmissione automatica. “La nuova Edge sarà il nostro SUV più completo di sempre, in grado di incontrare le esigenze dei consumatori, che, oggi, sono sempre più interessati al segmento dei SUV, in costante crescita”, dicono dalla Casa.

Iniziamo subito con il dire che la nuova Edge porterà in dote nuove funzioni di sicurezza attiva proposte per la prima volta dal marchio. Un esempio? Il “Post-Collision Braking” che rallenta il veicolo dopo una prima collisione, l'“Evasive Steering Assist” che aiuta ad evitare gli ostacoli improvvisi grazie ad un radar e una telecamera. Oppure il cruise control adattivo con il “Lane Centring Assist” che aiuta a mantenere l'auto al centro della corsia. Sul veicolo inoltre arriva il sistema di infotainment SYNC 3 con touchscreen da 8”, che consente di personalizzare il layout del pannello strumenti del SUV, in base alle proprie preferenze

Motori al lancio

A dispetto della versione d’oltreoceano già debuttata al salone di Detroit, la nuova Edge non avrà motori benzina: prevista l'introduzione del propulsore Diesel biturbo EcoBlue 2.0 nelle varianti da 150, 190 CV (con cambio manuale a 6 rapporti) e 238 CV. Abbinabili al 4x4 e al nuovo cambio automatico a 8 rapporti.

Anche St-Line

Nella gamma 2018 sarà incluso l’allestimento ST-Line: sospensioni più rigide, paraurti e minigonne in tinta e griglia nera, cerchi da 20”, doppio scarico con finitura cromata e, all'interno, sedili in pelle traforata con dieci regolazioni elettriche, volante in pelle e pedaliera in alluminio. Il nuovo allestimento si andrà ad aggiungere alle versioni Trend, Titanium e Vignale. Il restyling del suv di Ford arriverà sul mercato entro l’anno.