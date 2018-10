Ford GT sarà prodotta ancora in altri 1350 esemplari

Ford ha annunciato la produzione di circa 1.350 nuovi esemplari della supercar Ford GT, per rispondere all'incredibile interesse dei clienti per la supercar in fibra di carbonio dell'Ovale Blu, che ha superato di oltre sei volte l'offerta produttiva. I clienti interessati all'acquisto di una nuova Ford GT potranno inserire la loro richiesta sul portale dedicato in alcuni mercati, per una finestra temporale di un mese, a partire dal giorno 8 novembre 2018. Ford inoltre, ha presentato la nuova Ford GT Heritage Edition che celebra il 50° anniversario della GT40, vincitrice di Le Mans, nel 1968 e nel 1969, con una livrea da gara Gulf Oil in edizione limitata - la più famosa del circuito racing.