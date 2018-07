Cinque stelle Euro NCAP per la nuovissima Ford Focus

La nuova Ford Focus ha raggiunto il punteggio massimo di 5 stelle Euro NCAP - uno dei primi veicoli a ricevere il punteggio piu' alto, dall'applicazione di un nuovo e piu' severo protocollo di test Euro NCAP.

La nuova Focus offre tecnologie sofisticate, progettate per aiutare a prevenire o mitigare l'impatto di un incidente, tra cui il Pre-Collision Assist con riconoscimento dei pedoni e ciclisti - raccomandato da Euro NCAP - in grado di rilevare persone sulla strada o nelle vicinanze, che potrebbero attraversare il percorso di marcia del veicolo. Il sistema di frenata si attiva automaticamente se rileva una potenziale collisione e il conducente non risponde ai segnali di avviso. La tecnologia ora puo' rilevare anche i ciclisti e funzionare al buio, utilizzando la luce dei fari.

Euro NCAP ha assegnato punteggi elevati alla nuova Focus per la protezione degli occupanti dell'abitacolo, sia adulti sia bambini - supportato da un aumento del 40% della capacita' di resistenza all'impatto frontale per incidente, grazie alla nuova piattaforma C2 di Ford e a una struttura costituita per il 33% di acciai al boro pressati e ultra resistenti. La nuova Focus ha, inoltre, raggiunto il massimo punteggio nei test progettati per riprodurre gli impatti laterali tra automobili.

"Ripensa a quando hai fatto il tuo esame di guida e quanto dovessi concentrarti per mantenere una guida sicura. Guidare non e' diventato meno impegnativo, siamo solo piu' abituati alla pressione. Tecnologie come Pre-Collision Assist con il riconoscimento dei pedoni e ciclisti ridurranno l'impiego di concentrazione da parte degli automobilisti, aiutandoli a mantenere l'attenzione e a essere meno stressati e piu' fiduciosi, al volante", ha affermato Helmut Reder, Ford Global Vehicle Line Director C-Car.