Ford Focus Active completa la gamma crossover dell'Ovale Blu

Ford presenta la nuova Focus Active, disponibile cinque porte e wagon, completando così la gamma crossover dell'Ovale Blu, che unisce la posizione di guida rialzata e la versatilità tipiche dei SUV, con il dinamismo e la praticità delle compatte, mantenendone inalterati i driving dynamics da sempre distintivi di Focus.

La gamma Active nasce per incontrare il crescente numero di clienti interessati al segmento dei SUV e crossover, in Europa. La nuova Focus Active presenta un look esterno più grintoso, grazie alla guida rialzata e alla configurazione del telaio ottimizzata, per mantenere inalterati lo stile di guida da sempre distintivo di Focus, offrendo, allo stesso tempo, maggiore sicurezza e maneggevolezza, anche nel caso di strade accidentate, sia sui percorsi urbani sia su quelli autostradali.

L'esperienza di guida al volante di Focus Active è ulteriormente migliorata grazie al Select Mode, che prevede la possibilità di scegliere tra due nuove modalità: Active (scivolosa) e Trail (sconnessa). L'anima avventurosa è espressa nel look esterno, più grintoso e di ispirazione outdoor, anche grazie alle barre al tetto di serie utili per il trasporto di attrezzature sportive.

La nuova Focus Active è equipaggiata con motorizzazioni performanti ed efficienti che includono il pluripremiato benzina EcoBoost e i diesel EcoBlue, abbinati alle trasmissioni manuali da 6 rapporti o automatica a 8 rapporti. La vasta gamma di tecnologie di assistenza alla guida, introdotte per la prima volta al lancio della nuova Focus, all'inizio di quest'anno, includono le versioni evolute dell'Adaptive Cruise Control con Stop & Go, Speed Sign Recognition e Lane-Centring, del Predictive Curve Light e Sign-based Light e dell'Active Park Assist Upgrade.

"Le vendite di SUV Ford, in Europa, nel mese di ottobre, sono cresciute del 19% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Più di 1 nuova automobile Ford su 5 delle totali vendute è un SUV. La nostra famiglia di modelli crossover Active offre un'ulteriore alternativa convincente per i clienti amanti dello stile dei SUV", ha commentato Roelant de Waard, Vice President Marketing, Sales & Service Ford Europa. "La nuova Focus Active va molto oltre il suo look di ispirazione outdoor: il telaio ottimizzato e le nuove modalità di guida offrono il meglio dei driving dynamics anche in fuoristrada, per le famiglie che vogliono esplorare i percorsi più avventurosi". La nuova Focus Active è il terzo componente della famiglia di modelli crossover di Ford, che si aggiunge a KA+ e Fiesta, introdotte negli scorsi mesi.