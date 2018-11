Ford GT Carbon Series 2019: dalla pista a casa senza perdere la vocazione racing

Una vettura tutta casa e... pista. Questa è la Ford GT Carbon Series, presto protagonista sui nostri circuiti, sarà una delle più leggere supercar stradali mai prodotte dall'Ovale Blu e, diversamente dalla sua versione racing, sarà felice di riaccompagnarvi a casa, alla fine della vostra giornata in pista.

Il nuovo modello, in edizione limitata, ne abbasserà il peso di circa 18 kg, grazie all'introduzione di alcuni accorgimenti innovativi come i cerchi in fibra di carbonio, lo scarico e i dadi in titanio e la copertura del motore in policarbonato leggero. Gli ingegneri di Ford, inoltre, hanno aggiunto alcuni elementi come il climatizzatore, l'impianto audio e il sistema di connettività e comandi vocali avanzati SYNC 3 per incontrare le esigenze di coloro che desiderano andare e tornare dalla pista con maggiore comfort. Modifiche progettate mantenendo sempre particolare attenzione al controllo del peso, che hanno condotto alla rimozione dei portabicchieri e del vano contenitore posizionato vicino al sedile del lato guida.

La terza edizione speciale della supercar Ford GT si distinguerà, rispetto a qualsiasi modello precedente, per il maggior numero di componenti visibili in fibra di carbonio, messi in mostra come mai prima d'ora, e per le tonalità di colore disponibili che ne esalteranno lo stile ancora più sofisticato e adatto a performance estreme.

"La Ford GT Carbon Series si distinguerà sulla strada grazie al suo design sorprendente in fibra di carbonio e in pista per le sue straordinarie dinamiche di guida", ha raccontato Hermann Salenbauch, Global Director di Ford Performance. "Questo modello è un altro esempio di come possiamo dare nuova vita alla nostra supercar vincitrice di Le Mans, in modi inediti ed entusiasmanti, così che i nostri clienti possano continuare a condividere questa incredibile eredità".

I clienti potranno scegliere tra quattro tonalità di colore - argento, arancione, rosso o blu - che valorizzeranno le calotte degli specchietti, la stripe centrale e le pinze dei freni. La Carbon Series presenta, inoltre, finiture esclusive per i sedili con cuciture a contrasto argentate, riprese anche sul volante, paddle anodizzati e badge distintivo per il cruscotto. I potenziali clienti interessati all'acquisto di una nuova Ford GT potranno inserire la loro richiesta sul sito FordGT.com, per una finestra temporale di un mese, dal giorno 8 novembre 2018.