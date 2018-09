Ford: nuove tecnologie e motori per S-MAX e Galaxy

La casa dell'Ovale Blu rinnova i modelli S-MAX e Galaxy che saranno ora equipaggiati con avanzati motori diesel EcoBlue da 120, 150 e 190 CV e una versione Bi-turbo da 240 CV, che garantiscono un miglioramento dell'efficienza dei consumi di carburante.

La nuova trasmissione automatica a 8 rapporti, controllata grazie all'elegante ed ergonomica manopola (Rotary Gear Shift Dial), consente l'utilizzo dell'Adaptive Cruise Control adattivo con Stop & Go, ideato per supportare i conducenti nella gestione del traffico urbano. Ulteriori upgrade includono il Blind Spot Information System (BLIS) il nuovo sistema per i tergicristalli ClearView Wiper System e nuove tonalità per la carrozzeria, Chrome Blue e Diffuse Silver.