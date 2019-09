Ford al Salone di Francoforte 2019 con la gamma più elettrificata di sempre

Ford al Salone di Francoforte 2019, conferma il proprio impegno per un futuro elettrificato. Il marchio dell’Ovale Blu ha presentato la gamma di veicoli elettrificati, le cui vendite si prevede supereranno, in Europa, quelle delle motorizzazioni convenzionali, benzina e diesel, entro la fine del 2022.

All’inizio di quest’anno, Ford ha annunciato che ogni nuovo veicolo lanciato dopo la Focus, avrà almeno una versione elettrifcata. Dalla Fiesta al Transit, verrà introdotta almeno una soluzione tra Mild-Hybrid, Hybrid, Plug-In Hybrid o Full Electric. Ford lancerà 17 veicoli elettrificati in Europa entro il 2024, di cui 8 già nel corso del 2019.

Ford prevede che le vendite dei propulsori elettrificati rappresenteranno più della metà delle vendite delle automobili Ford entro la fine del 2022, creando un punto di svolta per le vendite di veicoli elettrificati rispetto alle vendite di motorizzazioni convenzionali benzina e diesel. Per quel momento, l’Ovale Blu stima di aver raggiunto 1 milione di automobili elettrificate vendute.

“L’elettrificazione sta rapidamente diventando la scelta prevalente. Pertanto stiamo aumentando in modo sostanziale il numero di modelli elettrificati e opzioni di propulsione per soddisfare tutte le esigenze dei nostri clienti”, ha affermato Stuart Rowley, Presidente Ford of Europe. “Facilitando al massimo il passaggio a un veicolo elettrificato, prevediamo che la maggior parte delle nostre vendite di automobili saranno con motori elettrificati entro la fine del 2022”.

Allo stand Ford più elettrificato di sempre sono esposti la nuova generazione di Kuga, il primo modello Ford a offrire 3 declinazioni ibride Mild-Hybrid, Plug-In Hybrid e Hybrid; l’Explorer Plug-In Hybrid, il SUV da 7 posti, e il Tourneo Custom Plug-In Hybrid da 8 posti – entrambi in grado di garantire un’esperienza di guida completamente elettrica, abbinata alla libertà offerta da un motore a combustione tradizionale; la nuova Puma EcoBoost Hybrid crossover di ispirazione SUV, con efficienza nei consumi e prestazioni garantite dall’avanzata tecnologia Ford EcoBoost Hybrid con batterie a ioni-litio da 48 volt, per un’esperienza di guida più reattiva e gratificante. Spazio anche alla Mondeo Hybrid wagon - con tecnologia completamente ibrida, self-charging, un’alternativa convincente al motore diesel

Il SUV, completamente elettrico, ispirato alla Mustang, arriverà nel 2020, con l’obiettivo di un’autonomia di guida di 600 km, calcolata utilizzando la procedura World Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP) e una capacità di ricarica rapida. (*)

“Quando si tratta di elettrificazione, non esiste una soluzione omnicomprensiva perché le necessità di ogni cliente sono diverse”, ha dichiarato Joerg Beyer, Executive Director, Engineering, Ford of Europe. “La strategia Ford è stata concepita per aiutare i nostri clienti a trovare la soluzione migliore per rendere la loro esperienza di guida con i veicoli elettrificati più facile e piacevole”.