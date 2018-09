Ford svela il nuovo Transit da 2 tonnellate: ancora più efficiente e connesso

Ford in occasione del IAA Commercial Vehicle di Hannover, ha presentato il nuovo Transit da 2 tonnellate - il più efficiente e connesso di sempre. Debutta, inoltre, la versione mild hybrid (mHEV) prima applicazione della tecnologia per il segmento, ideata per migliorarne ulteriormente l'efficienza, in particolare durante l'utilizzo urbano.

La nuova offerta di propulsori comprende il motore EcoBlue 2.0 potenziato con una versione da 185 CV, oltre ad un nuovo cambio automatico a 10 rapporti per i modelli a trazione posteriore. In vendita dalla metà del 2019, il nuovo Ford Transit presenta un design completamente rinnovato, interni ridisegnati con stivaggio potenziato e nuove tecnologie di assistenza alla guida, studiate per rendere le giornate lavorative meno stressanti.