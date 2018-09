Ford presenta il nuovo Transit Custom PHEV: il futuro dei veicoli commerciali

Passa anche attraverso il processo di elettrificazione della gamma l'innovazione Ford nei veicoli commerciali. In occasione del IAA Commercial Vehicles di Hannover, infatti, l'Ovale Blu presenterà la versione definitiva del Transit Custom plug-in hybrid (PHEV).

L'innovativo Transit Custom PHEV è equipaggiato con un sistema ibrido avanzato, in grado di garantire un'autonomia di percorrenza a emissioni zero fino a 50 chilometri e dal pluripremiato motore a benzina EcoBoost 1.0, che consente di estendere l'autonomia di percorrenza fino a 500 chilometri.

Ford è il primo produttore di volume ad offrire la tecnologia PHEV nel segmento dei veicoli commerciali. La tecnologia consente al veicolo di effettuare viaggi a emissioni zero, contribuisce, inoltre, a ridurre le emissioni e permette al veicolo di entrare nelle zone a basse emissioni. Il modello plug-in hybrid PHEV entrerà in produzione nella seconda metà del 2019.

"Il Transit Custom plug-in hybrid PHEV riscrive le regole per il mondo dei veicoli commerciali da 1 tonnellata, si tratta di un performer versatile e capacità di emissioni zero", ha dichiarato Ian Porter, Chief Programme Engineer, Transit Custom, Ford of Europe. "Il Transit Custom plug-in hybrid PHEV non richiede compromessi, offre la stessa capacità di carico di un veicolo commerciale diesel e la libertà' di effettuare viaggi sulle lunghe distanze senza la necessità di fermarsi per ragioni di ricarica".

Inoltre, Ford ha annunciato importanti aggiornamenti per le motorizzazioni della gamma Transit Custom, tra cui l'introduzione di un motore EcoBlue 2.0 potenziato con una versione da 185 CV, un innovativo propulsore diesel mild hybrid, novità assoluta nel segmento e nuove features dedicate alla connettività e all'assistenza alla guida.