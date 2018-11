Ford: partnership con Walmart e Postmates per consegne con veicoli a guida autonoma

Ford, Walmart, la multinazionale statunitense proprietaria dell'omonima catena di negozi al dettaglio, e Postmates, il brand leader nel settore delle consegne on demand, hanno annunciato una partnership per l'utilizzo di veicoli a guida autonoma per le consegne a domicilio di generi alimentari.

La partnership si inserisce all'interno delle sperimentazioni che l'Ovale Blu sta mettendo in pratica per studiare il ruolo che i veicoli a guida autonoma, potranno avere nelle attività di consegna a domicilio. In particolare, l'accordo rappresenta un passo ulteriore rispetto a quello già fatto con Postmates, che aveva visto l'introduzione sulle vie di Miami di alcuni Ford Transit Connect, con l'intento di studiare il ruolo dei veicoli a guida autonoma nelle attività di consegna.

"In Ford, crediamo fermamente che l'avvento dei veicoli a guida autonoma possa migliorare la qualità della vita delle persone, anche in termini di accessibilità, quando si pensa al trasporto e alla consegna delle merci", ha commentato Brian Wolf, Director, Business Development, Ford Autonomous Vehicles. "Questo è il motivo per cui abbiamo scelto di collaborare con Walmart. Attraverso questa partnership, stiamo esplorando come i veicoli a guida autonoma possano inserirsi nella distribuzione di molti dei beni di uso quotidiano, come i generi alimentari, i pannolini, gli alimenti per animali domestici e gli articoli per la cura della persona".

Inoltre, dal momento che Postmates è già partner sia di Ford sia di Walmart, le realtà aziendali sono state in grado di utilizzare l'infrastruttura di Postmates introducendo in modo semplice e rapido la modalità di consegna autonoma. L'obiettivo è quello di rendere il servizio disponibile in 800 punti vendita in oltre 100 aree metropolitane degli Stati uniti. Durante la sperimentazione, i ricercatori delle società coinvolte indagheranno le reazioni dei clienti nella loro interazione con un veicolo a guida autonoma, all'interno della loro esperienza di consegna.