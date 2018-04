Formula E a Roma: come vedere gratis la gara

Mancano poche ore all'avvio dell'atteso Gran Premio di Formula E a Roma, in programma sabato 14 aprile 2018 all'Eur. I biglietti sono esauriti in un lampo, ma gli organizzatori del Gp di Roma di Formula E hanno previsto diverse "zone prato" dove assistere alla gara seguendola sui maxi schermo. A questi posti si accede gratis, basta solo registrarsi sul sito ufficiale della FE (qui il link). I prati sono all'interno dell'area E-Village e per capire come raggiungerli basta dare uno sguardo alla cartina qui sotto.

Lo spettacolo inizia già all'interno della Nuvola di Fuksas dove verrà allestito l’“E-Village di Allianz": qui è possibile incontrare i piloti per gli autografi già prima della competizione. I biglietti in tribuna sono finiti ma Eur Spa ha comunque messo a disposizione delle aree verdi comprese tra via delle Tre Fontane e via Cristoforo Colombo dove vedere la corsa sui maxischermi (necessaria registrazione sul sito della Formula E): i fan sono fondamentali nell’E-Prix. Ogni gara prevede, infatti, un pit stop obbligatorio per il cambio vettura, a causa dello scaricamento della batteria. Nella seconda parte della sfida, i piloti al volante, grazie alla votazione del pubblico (app, twitter, sito) - che parte fino a 6 giorni prima - possono avere 5 secondi di incremento di potenza…ovvero il “Fanboost”.