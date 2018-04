Formula E a Roma: tutto quello che c’è da sapere

Biglietti esauriti. Ma il 14 aprile quando Roma sarà invasa dalla Formula E, la competizione del futuro che prevede il confronto tra monoposto a zero emissioni, non fatevi cogliere impreparati. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul tracciato di gara: sarà di 2,8 km per 19 giri, tra via Cristoforo Colombo e il palazzo dei Congressi dove è situata la Pit Lane, con ben 21 curve.

Spettacolo a zero emissioni

Risulterà essere il secondo circuito cittadino più lungo di tutta stagione. Ad essere impegnate saranno macchine che raggiungono una potenza massima di 200 Kw e una velocità di 250 chilometri orari. Si parla di 10 differenti team - venti piloti - e migliaia di persone da ogni parte di Italia: è l’unica tappa nel Belpaese.

INIZIO ATTIVITÁ

08:00 1° Sessione prove libere

08:55 Roborace

09:35 CBMM E-Bike

10:30 2° Sessione prove libere

12:00 Qualifiche Formula E

12:45 Super Pole Formula E

13:45 E – Race (simulatori)

14:00 Sessione Autografi

14:00 Roborace

15:00 Drivers Parade

15:30 Posizione in griglia

16:00 CBMM NIOBIUM ROME E- PRIX 2018

17:05 Premiazione

Lo spettacolo inizia già all'interno della Nuvola di Fuksas dove verrà allestito l’“E-Village di Allianz": qui è possibile incontrare i piloti per gli autografi già prima della competizione. I biglietti in tribuna sono finiti ma Eur Spa ha comunque messo a disposizione delle aree verdi comprese tra via delle Tre Fontane e via Cristoforo Colombo dove vedere la corsa sui maxischermi (necessaria registrazione sul sito della Formula E): i fan sono fondamentali nell’E-Prix. Ogni gara prevede, infatti, un pit stop obbligatorio per il cambio vettura, a causa dello scaricamento della batteria. Nella seconda parte della sfida, i piloti al volante, grazie alla votazione del pubblico (app, twitter, sito) - che parte fino a 6 giorni prima - possono avere 5 secondi di incremento di potenza…ovvero il “Fanboost”!

Pro e contro

Cosa significherà la Formula E per la città? Il campionato delle monoposto elettriche ha portato a focalizzare la capitale sul ritardo che sta subendo il settore della mobilità sostenibile, mettendo in campo il Piano di Mobilità Elettrica: prevista l’installazione di almeno 700 colonnine di ricarica integrate con impianti di alta potenza (fast recharge) per coprire le sei zone del Piano generale del traffico urbano, dal Grande Raccordo Anulare alle Mura Aureliane. Ad oggi, per quanto riguarda la circolazione, sono previste chiusure di strade e disagi per la circolazione fino al 15 di aprile, in particolare nei giorni vicini alla manifestazione. quando la grande arteria della Cristoforo Colombo sarà parzialmente interdetta al traffico. Rispetto all'asfalto posizionato sui sampietrini davanti ad uno degli edifici monumentali dell'Eur, la sua rimozione è prevista nei giorni immediatamente successivi alla gara, così come avviene per Parigi.

