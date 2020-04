Coronavirus, la Formula E sospende la stagione fino a giugno

Con le misure di contenimento rigorose messe in atto a livello globale dai governi per limitare la diffusione della pandemia di coronavirus, Formula E e FIA hanno deciso congiuntamente di prolungare la sospensione della stagione almeno fino alla fine di giugno.

La Formula E e la FIA continuerano a utilizzare il sistema 'a bandiere' elaborato per determinare lo stato di ogni gara. La bandiera rossa che indica che non verrà disputata alcuna gara, la bandiera gialla indica una finestra temporale per riavviare potenzialmente la corsa e la bandiera verde significa che i piloti sono pronti a correre. Fino ad ora le bandiere rosse sono state applicate ai gran premi previsti nei mesi di maggio e giugno, il che significa che l'E-Prix di Berlino non potrà più aver luogo come previsto inizialmente il 21 giugno (i possessori di biglietti - fa sapere l'organizzazione - saranno contattati con ulteriori informazioni a tempo debito).

Luglio è ora diventato un mese da bandiera gialla, con l'opportunità di ospitare eventi o riprogrammare le gare, qualora la situazione del coronavirus si stabilizzi. Le due organizzazioni puntano a far tornare le gare quanto prima ma le priorità in tutti i processi decisionali restano la salute e la sicurezza del personale e dell'intera comunità di Formula E, produttori, partner, piloti e fan, nonché il cittadini e residenti delle città in cui si corre.

"Stiamo valutando tutte le opzioni disponibili per terminare la stagione con il maggior numero di gare possibile" affermano gli organizzatori. Non è da escludere che in una situazione di emergenza decidere di correre gare a porte chiuse e che la stagione venga conclusa oltre la sua data di fine originale.