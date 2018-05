Diesel, Amburgo annuncia lo stop alle auto più vecchie

Iniziano a fioccare i primi provvedimenti contro i motori alimentati a diesel. In maniera abbastanza sorprendente, in prima linea c’è la Germania, patria di alcune delle più rinomate case automobilistiche e dove i propulsori a gasolio sono estremamente diffusi.

A partire dal 31 maggio, infatti, nella città di Amburgo due delle principali arterie stradali, Max-Brauer Allee e Stresemann Strasse, sarano interdette ai veicoli dotati di motori diesel non aderenti al certificato Euro 6. La misura, volta ad abbassare i livelli di emissioni cittadini, molto alti così come in altri importanti centri abitati tedeschi, interesserà solo alcune porzioni di strada ma stando a quanto al Clean Air Plan della cittadina della Bassa Sassonia, dovrebbe impedire il transito a circa 168mila veicoli.

Mentre il dibattito sull'effettivo impatto ambientale dei motori alimentati a gasolio continua ad impazzare, e l'industria automobilistica vira con decisione verso l'elettrificazione, la strada intrapresa da Amburgo potrebbe essere seguita a breve altre città come Monaco, Stoccarda e Düsseldorf.