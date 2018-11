Il car sharing di GetMyCar si arricchisce dei veicoli a trazione integrale Mitsubishi

Mitsubishi Outlander a trazione integrale e le versatili Mitsubishi ASX sono le auto disponibili sulla piattaforma di car sharing peer-to-peer GetMyCar. Grazie all'accordo stipulato con il Gruppo Koelliker, distributore in Italia dei brand Mitsubishi e SsangYong, il parco auto di GetMyCar si arricchisce di nuovi veicoli particolarmente adatti a chi vuole viaggiare in auto con qualsiasi condizione climatica.

Le auto, disponibili nelle location ParkinGO certificate di Milano Linate e Malpensa, sono infatti dotate di trazione integrale. Per prenotare una delle auto presenti in piattaforma basta visitare il sito www.getmycar.com, selezionare il veicolo, le date e la location certificata. "Sono orgoglioso che anche il Gruppo Koelliker e Mitsubishi credano in GetMyCar - ha dichiarato il fondatore di GetMyCar, Giuliano Rovelli - e sono certo che sempre più player del mondo automotive capiranno il valore di questo tipo di collaborazioni: noi siamo più di un semplice autonoleggio. Siamo certi che un riscontro positivo renderà questa partnership duratura e scalabile a tutte le location certificate GetMyCar".

Moreno Seveso, direttore generale di Mitsubishi Motors Automobili Italia ha commentato: "Questa partnership con GetMyCar nasce per esplorare nuovi modi di intendere la mobilità e superare il classico concetto di proprietà ed utilizzo dell'auto. Le persone possono così provare i nostri veicoli fuori dai classici limiti di un test drive, creando un feeling che solo l'uso quotidiano dell'auto può offrire".

Dopo una fase test in Sardegna nel corso della scorsa estate, oggi GetMyCar è presente in sette regioni italiane. Nel dettaglio, è possibile lasciare o prelevare le automobili presenti sulla piattaforma nelle location certificate ParkinGO di Treviso, Verona, Venezia, Pisa, Bari, Brindisi, Bologna, Roma (Fiumicino e Ciampino), Cagliari, Olbia, Milano (Linate), Bergamo (Orio al Serio) e Malpensa.