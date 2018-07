Gruppo Renault Italia consolida la sua posizione nel primo semestre 2018

Su un mercato Autovetture + Veicoli Commerciali che subisce una lieve contrazione dell’1,4%, il Gruppo Renault realizza 117.888 immatricolazioni, consolidando la sua quota di mercato che si attesta al 9,7%.

Il Gruppo Renault continua a proporre, con i suoi due Marchi, modelli in grado di associare al meglio design, tecnologia e motori performanti ed ecologici, fornendo una risposta concreta alle esigenze sempre più diversificate del mercato e confermando l’impegno nella qualità dei suoi prodotti.

Marca Renault

Con 81.508 immatricolazioni, la Marca Renault registra, nel I semestre 2018, una lieve contrazione e una quota di mercato del 6,7%, consolidando i suoi risultati.

Con oltre 29.000 unità immatricolate, Clio si conferma nel I semestre auto straniera più venduta in Italia e prima del suo segmento. Altro modello di successo al cuore della gamma Renault è Captur che nel I semestre ha conquistato 16.817 clienti, confermandosi ancora una volta come il crossover straniero più venduto del suo segmento. Sempre per la gamma Crossover, con oltre 8.500 immatricolazioni, Renault Kadjar realizza un +13% rispetto al primo semestre 2017.

Marca Dacia

La Marca Dacia, che si conferma il brand in grado di coniugare al meglio qualità, prezzo, design ed abitabilità, ottiene una quota di mercato del 3%, in crescita rispetto al I semestre 2017.

Questo risultato è dovuto, in particolare, alla performance di Nuovo Duster, che incrementa i suoi volumi del 19% rispetto al I semestre 2017, posizionandosi sul podio dei SUV a privati. Molto positiva anche la performance di Sandero che registra, nel I semestre, 16.137 unità immatricolate, con un mix del 75% per la versione Stepway.