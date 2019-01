Auto autonome, ecco come sconfiggeremo l'ansia

Nel prossimo futuro aumenterà la fiducia verso i veicoli autonomi: il merito sarà proprio delle tecnologie intelligenti. Nello specifico, le auto senza nessuno al volante potranno essere in grado di proiettare la propria direzione tramite immagini sull’asfalto. Un’idea studiata da Jaguar Land Rover.

Stop all'ansia per le auto senza guidatore

Gli studi effettuati finora dal brand hanno dimostrato che il 41% dei pedoni e degli automobilisti è preoccupato di dover condividere la strada con le auto senza guidatore. Ecco, dunque, la soluzione: proiezioni pronte ad indicare i successivi movimenti del mezzo. Una serie di linee a spaziatura variabile. Più lo spazio si accorcia tra queste linee più il veicolo sta rallentando o è pronto a fermarsi. Contrariamente, se le linee a terra si aprono a ventaglio (a destra o a sinistra) indicano l'avvicinarsi dell'automobile ad una curva.

Il progetto Jaguar Land Rover

Il team di ingegneri specialisti della divisione Future Mobility del gruppo - supportati da psicologi cognitivi - sta dunque studiando l'effetto in una simulazione di contesto urbano. Per vedere la reale efficacia del progetto stanno registrando i livelli di fiducia dichiarati dai pedoni con e senza l'impiego delle proiezioni, con annessa variabilità. "I test intendono determinare quante informazioni un veicolo autonomo dovrebbe condividere con i pedoni per conquistarne la fiducia - dichiara Pete Bennett, Future Mobility Research Manager di Jaguar Land Rover - Come per ogni altra tecnologia, gli umani devono riuscire a fidarsi e, nel caso dei veicoli autonomi, i pedoni devono essere sicuri di poter attraversare la strada in tutta sicurezza. Questa ricerca pionieristica rappresenta la base per futuri sviluppi in termini di interazione fra veicoli autonomi e persone".