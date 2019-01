Harley-Davidson al CES di Las Vegas con LiveWire, la prima Harley elettrica

Domani si concluderà il Consumer Electronics Show 2019 di Las Vegas, evento mondiale in cui appassionati da tutto il globo si danno appuntamento per scoprire le ultime novità in fatto di tecnologia. Alla kermesse, partecipano numerosi anche marchi legati al mondo delle due e quattro ruote, mostrando con orgoglio le ultime applicazioni della tecnologia sui mezzi di trasporto.

In questa edizione del CES ha destato particolare sensazione LiveWire, la prima Harley Davidson totalmente elettrica che per via della sua alimentazione è anche estremamente silenziosa. Quasi una cosa impensabile se si parla di Harley, visto che nell’immaginario collettivo, la prima cosa che viene in mente quando si pensa alle celebri moto del brand americano è proprio l’inconfondibile rombo prodotto dal motore.

Emozionante come una vera Harley

Eppure LiveWire - che debutterà sul mercato ad agosto del 2019 con un prezzo che dovrebbe aggirarsi sui 30mila euro - promette di non essere meno emozionante di una Harley Davidson tradizionale: stando alle specifiche comunicate dalla casa, la moto elettrica accelera da 0 a 100 km/h in soli 3,5” e può vantare una grande maneggevolezza. Le prestazioni elevate di Harley-Davidson LiveWire si devono soprattutto all’erogazione istantanea della coppia fornita dal propulsore elettrico H-D Revelation e da una batteria che garantisce fino a 180 km di autonomia.

Debutta il servizio H-D connect

LiveWire, inoltre, si distingue per le sue caratteristiche di connettività: dotata di un’intuitiva interfaccia per mezzo della quale il pilota può scegliere attraverso varie funzioni, si può interagire con la moto anche da smartphone utilizzando il servizio H-D Connect (in estate verrà specificato per quali mercati sarà a disposizione) e l'App Harley-Davidson.