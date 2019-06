Honda festeggia il 60° Anniversario della partecipazione al Motomondiale

Sin dalla sua fondazione, Honda ha cercato di raggiungere l'apice nelle competizioni motoristiche. Nel 1954, per realizzare il suo sogno di diventare il primo costruttore al mondo, il fondatore Soichiro Honda annunciò l’intenzione di partecipare al Tourist Trophy dell’Isola di Man, facente parte del FIM *1 Road Racing World Championship Grand Prix (WGP), la classe regina dell’epoca.

Nei cinque anni successivi, Honda sviluppò le moto da corsa e il 3 giugno 1959 divenne il primo Costruttore giapponese a partecipare al TT dell'Isola di Man. Da quando Junzo Suzuki, Naomi Taniguchi, Giichi Suzuki e Teisuke Tanaka hanno guidato le loro RC142 da corsa nella Classe 125, sono trascorsi 60 anni.

La storia di Honda e della sua scalata all’apice delle competizioni motoristiche, non si limita alla categoria delle due ruote: nel 1964, Ronnie Bucknum gareggiò con la RA271 nella massima categoria a quattro ruote, il campionato mondiale FIA*2 di Formula 1 (F1), partecipando al Gran Premio di Germania. Fin dall’inizio Honda non ha solo continuato a competere al vertice negli sport motoristici, ma ha gareggiato nelle varie categorie a due e quattro ruote per affinare le sue tecnologie e alimentare la passione di tutti i suoi dipendenti, condividendo il divertimento, la gioia e il brivido di gareggiare, con i suoi clienti.

A partire da questo 60° anniversario dalla sua prima partecipazione al TT dell'Isola di Man, Honda terrà numerosi eventi commemorativi, per celebrare la sua storia, i suoi successi, i grandi piloti e le grandi moto che per sei decenni le hanno permesso di scrivere alcune delle più belle pagine della storia delle competizioni motoristiche. Questi eventi mirano a condividere lo scopo e la storia di Honda nelle corse con l'attuale e la prossima generazione di appassionati di corse.

“Honda Racing Anniversary Year“

Cerimonia commemorativa per il 60° anniversario della partecipazione al Tourist Trophy dell’Isola di Man, con ospiti speciali. Data e ora: Venerdì, 28 Giugno 11:45 Luogo: Repsol Honda Team area hospitality, TT Circuit Assen paddock Speakers:

• Jorge Viegas (Presidente della FIM);

• Carmelo Ezpeleta (Dorna Sports C.E.O.);

• Kunimitsu Takahashi (vincitore del GP di Germania del 1961, il primo giapponese a vincere un gran premio);

• Freddie Spencer (fu il più giovane campione, vincendo la classe 500 del 1983, e il primo a vincere entrambe le classi 250 e 500, nel 1985);

• Mick Doohan (Vincitore di cinque campionati consecutivi della classe 500, dal 1994 al 1998);

• Marc Márquez (Repsol Honda Team);

• Tetsuhiro Kuwata (Honda Racing Corporation, Direttore delle operazioni di gara).

I veicoli da corsa mostreranno il logo del 60° anniversario del WGP Il logo del 60 ° anniversario del WGP apparirà sulle RC213V MotoGP, sulle Fireblade del Mondiale SBK e del Mondiale Endurance in occasione della 8 Ore di Suzuka, e su molte altre moto che gareggiano su pista, nel motocross, nel trial e nelle categorie a quattro ruote.

Moto3, livrea 60° anniversario

Le moto del Team Honda Asia, che gareggia nella classe Moto3, prenderanno parte al GP di Olanda ad Assen (dal 28 giugno) con la livrea della RC143 che ha regalato alla Honda la sua prima vittoria in WGP nel 1961.

Giri rievocativi del 60° anniversario WGP

Completeranno alcuni giri dimostrativi la RC142 (replica) che corse il TT dell’Isola di Man, e la NSR500. Data e ora: 30 Giugno dalle 13:21 alle 13:26 (orario soggetto a cambiamenti per il meteo) Luogo: TT Circuit Assen race track Moto / Piloti: RC142 (replica TT Isle of Man del 1959), guidata da Kunimitsu Takahashi.

NSR500 (modello 1989), guidata da Mick Doohan

Giri rievocativi al Goodwood Festival of Speed Celebreremo il 60° anniversario del WGP di Honda al Goodwood Festival of Speed (4 – 7 Luglio, UK), con giri dimostrativi della RC142, della NSR500 e della RC213V. Per le quattro ruote, girerà la McLaren Honda MP4/4 (vincitrice del campionato Piloti e Costruttori di F1 nel 1988). Gli eventi celebrativi si terranno anche alla 8 Ore di Suzuka e al GP del Giappone di MotoGP. I dettagli saranno annunciati prossimamente sui canali web Honda.