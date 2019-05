Honda Italia sceglie le innovative sospensioni AirTender per l'Africa Twin

Honda Motor Europe Ltd. Italia e Umbria Kinetics s.r.l. hanno avviato un’importante collaborazione che permetterà di installare ai possessori attuali e futuri di Africa Twin, AirTender, la rivoluzionaria sospensione progettata e sviluppata dalla startup umbra.

I concessionari ufficiali Honda distribuiranno in esclusiva il sistema di sospensione posteriore AirTender applicabile a tutte le versioni di Africa Twin. Il kit, facilmente intercambiabile con la sospensione originale, è composto dall’AirTender (elemento elastico) e da un ammortizzatore Öhlins sviluppato secondo le specifiche tecniche della Umbria Kinetics s.r.l., con il supporto della Andreani Group International. Il prezzo del kit è 1.790 Euro (IVA inclusa), spese d’installazione escluse.

AirTender vanta ben due brevetti internazionali. Il sistema prevede la sostituzione della molla elicoidale standard con un sistema che pone in serie una molla elicoidale - più corta e rigida dell’originale - e una molla a gas dotata di un sistema oleodinamico, che permette di regolarla e controllarne gli spostamenti. L’unicità di questo nuovo sistema consiste nel separare le diverse funzioni della sospensione, riducendone i compromessi. La molla elicoidale ha il compito di sostenere il peso statico del veicolo e del pilota, e di gestire la dinamica della moto durante la guida e in manovra. Questa molla elicoidale è considerevolmente più rigida dell’originale e non ha precarico meccanico, quindi è libera di muoversi sui micro avvallamenti e molto stabile sui trasferimenti di carico dovuti ad accelerazioni e frenate.

La parte idropneumatica, invece, entra in funzione solo oltre un certo valore di carico e quindi consente di ammorbidire istantaneamente la sospensione sulle forti asperità. Inoltre, il circuito idraulico a cui è connessa, ne gestisce gli spostamenti producendo uno smorzamento aggiuntivo solo in caso di sollecitazioni particolarmente rilevanti, realizzando in maniera puramente meccanica quello che è in pratica il sogno di ogni costruttore di sospensioni attive. Il risultato è una sospensione che offre una capacità di adattamento immediato alle condizioni del terreno, e quindi nessun compromesso, ma un comfort totale in qualsiasi situazione di guida.

Ultimo ma non meno importante aspetto innovativo, è la capacità che offre il sistema di regolare l’elemento elastico. Grazie all’efficienza di accumulo energetico del gas, sono possibili regolazioni estremamente precise sia della capacità di carico, sia del coefficiente elastico, il tutto con un intervento manuale sul sistema idraulico che consiste semplicemente nell’avvitare o svitare una vite. Questa regolazione, agendo sul livello di compressione del gas, consente di cambiare radicalmente il carattere del veicolo, adattandolo alle reali condizioni di carico e di guida.

William Armuzzi, Direttore Generale Honda Motor Europe Ltd – Italia: “Siamo molto felici di collaborare con questa giovane startup italiana, che ha dimostrato un approccio ingegneristico innovativo nel mondo delle sospensioni. Il prodotto è rivolto ai clienti che vogliono il massimo in termini di prestazioni e comfort, per ogni tipologia di utilizzo della moto, dalla vacanza in 2 con bagagli al fuoristrada impegnativo. Siamo certi che questo sistema troverà un ottimo riscontro presso il pubblico degli appassionati.”