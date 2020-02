Honda organizza il primo Africa Twin Tour: "Destinazione Balcani"

Honda offre una nuova avvincente opportunità a chi ha voglia di viaggiare in sella alla propria Africa Twin: il programma Africa Twin Tours. La prima edizione – dal 13 al 18 aprile 2020 – ha l’evocativo titolo “Destinazione Balcani”.

Gli appassionati possessori della leggendaria maxienduro Honda andranno all’esplorazione di una zona poco conosciuta dell’Europa, dove si mescolano indissolubilmente natura, storia, cibo, paesaggi e splendidi itinerari. Il tour partirà da Bologna il 13 aprile e – attraverso Slovenia, Croazia, Bosnia, Montenegro e Albania – si concluderà a Bari il 18 aprile. Saranno 6 intensi giorni di mototurismo, per un totale di 2.500 km, percorribili da motociclisti con qualsiasi abilità di guida, anche in coppia.

Le tappe avranno una lunghezza minima di 250 km e massima di 515 km. Lo scenario? Tra i più belli dell’Europa orientale: i boschi profumati della Slovenia, gli affascinanti altipiani balcanici, la splendida Sarajevo, l’abbacinante costa croata, gli indimenticabili fiordi di Cattaro, la meravigliosa costiera tra Valona e Saranda e la preziosa riserva naturale di Kombetar Llogara.

Il Tour Leader sarà Matteo Casuccio, esperto dakariano e viaggiatore, profondo conoscitore di queste poco battute nazioni europee. Insieme a lui, un altro esperto rider, più un meccanico e un accompagnatore a bordo di un furgone di supporto per il trasporto dei bagagli extra e di una Africa Twin di scorta. Una formula “zero pensieri”, solo moto, belle strade tutte da guidare, luoghi da scoprire e tanta sicurezza!

Per conoscere le quote di partecipazione, le modalità di iscrizione, tutti i dettagli sul viaggio e le tappe, o per contattare l’organizzazione, si può visitare la pagina www.africatwintours.it, raggiungibile anche da www.honda.it/motorcycles/ experience-honda/africa-twin- tours.html