Honda dà il via all'Africa Twin Week: una settimana di prove su strada in tutti i concessionari

Gli appassionati di maxienduro – ma non solo – non parlano d’altro. Le nuove CRF1100L Africa Twin e Africa Twin Adventure Sports sono realtà e tutte le concessionarie ufficiali Honda sono letteralmente prese d’assalto.

Motociclisti di tutte le età vogliono vederla dal vivo, toccarla con mano e avere tutte le informazioni possibili sulla nuova erede della mitica regina d’Africa. E da lunedì 16 fino a sabato 21 dicembre, c’è un motivo in più per fare visita alle concessionarie Honda. Le nuove CRF1100L Africa Twin e Africa Twin Adventure Sports sono disponibili per le prove su strada.

È sufficiente recarsi presso la propria concessionaria ufficiale Honda di zona e, compatibilmente con il numero di esemplari in prova, richiedere il test su strada. L’elenco delle concessionarie ufficiali Honda, con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, è disponibile su www.honda.it, cliccando dal menu su “moto” e poi su “concessionarie” dal menu superiore.

La nuova CRF1100L è disponibile in due versioni (Africa Twin e Africa Twin Adventure Sports, anche con cambio DCT) e tre allestimenti: standard, Travel Edition e Desert Track, tutte in entrambe le colorazioni disponibili (Mat Ballistic Black Mettallic e Grand Prix Red per la CRF1100L Africa Twin, Pearl Glare White Tricolour e Darkness Black Metallic per l’Africa Twin Adventure Sports), con prezzi da 14.990 Euro f.c. del modello base con cambio manuale ai 22.740 Euro del modello top di gamma, la CRF1100L Africa Twin Adventure Sports DCT Desert Track.

Gallery