Honda integrerà Android Auto su tutte le versioni della serie GL1800 Gold Wing

Sin dalla prima apparizione della Honda GL1000 in Nord America nel 1975, la Gold Wing è stata considerata la massima espressione della moto da Gran Turismo. La nuova serie Gold Wing, presentata ad ottobre 2017, è stata la prima moto al mondo*4 con il sistema Apple Carplay integrato*5, fino a quel momento una prerogativa delle sole automobili.

Honda è lieta di annunciare l’arrivo del sistema Android Auto sull’attuale serie Gold Wing. I clienti dotati di smartphone con Sistema Android avranno la possibilità di connettere il proprio dispositivo direttamente alla loro Gold Wing, accedendo a contenuti come musica, messaggi e chiamate in entrata e/o in uscita. L’aggiornamento del software è in programma per la metà di giugno 2020.

Android Auto è un sistema semplice e sicuro di utilizzare lo smartphone quando si è in sella: grazie ad una interfaccia semplificata e ai comandi vocali facili da utilizzare, è progettato per ridurre al minimo le distrazioni durante la guida, permettendo al guidatore di concentrarsi esclusivamente sulla strada. Android Auto permette di accedere alle playlist, ai media, alle chiamate e ai messaggi durante il viaggio. E grazie all’Assistente Google si resta sempre concentrati sulla strada senza mai rinunciare ai propri contenuti preferiti.

Honda ha in programma l’integrazione di Apple CarPlay e Android Auto anche su alcuni futuri modelli, per rendere l’esperienza di guida dei propri clienti sempre più confortevole ed appagante.