Honda, al via la vendita dell’usato certificato

Parte l’Honda Quality Plus, il nuovo programma dedicato all’usato certificato della rete di concessionarie autorizzate, con l’obiettivo di standardizzare il processo di vendita dell’usato.

Cosa offre il programma

Honda Motor Europe Italia in collaborazione con Europ Assistance Italia punta a garantire la massima sicurezza per gli acquirenti di vetture (Honda e non Honda) di 10 anni di anzianità o 200.000 km offrendo soccorso stradale fino a 36 mesi, la certificazione di 125 punti di ispezione effettuati da tecnici qualificati, non per ultimo, 30 giorni o 1.000 km di percorrenza prima di decidere per la sostituzione. Nel programma rientreranno anche vetture ibride, determinanti nella strategia di Honda recentemente annunciata: per la Casa di Tokyo entro il 2025 due terzi dei modelli saranno equipaggiati con propulsori alternativi.

Soccorso stradale: erogazione e durata della garanzia

Per quanto riguarda l’erogazione delle garanzie e del soccorso stradale (Europ Assistance Italia) l’attivazione delle polizze avverrà on line tramite il sito www.eurapoint.it, con tre differenti tipologie di garanzia sulla base dell’anzianità e chilometraggio del veicolo: Platinum, Sicurezza, Mobilità. Il concessionario invece deciderà la durata: 12, 24 o 36 mesi.