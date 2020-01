Nuova Honda CBR1000RR-R Fireblade 2020: da fine febbraio nelle concessionarie ufficiali

A lungo attesa, è diventata finalmente realtà la nuova Fireblade. Allo scorso EICMA - Salone della moto di Milano - è stata la più ammirata dagli appassionati di moto sportive e addetti ai lavori. Parliamo della nuova Honda CBR1000RR-R Fireblade, caratterizzata da quella “tripla R” che già dal nome fa intuire quale sia il suo obiettivo: tornare a vincere nelle competizioni.

La nuova Fireblade è una superbike #BornToRace e lo fa capire da ogni più piccolo dettaglio. Potentissima – 217,5 CV a 14.500 g/m – la CBR1000RR-R è stata progettata e disegnata in collaborazione con HRC, i cui ingegneri hanno improntato alle massime prestazioni in circuito il 100% delle scelte tecniche per motore, ciclistica, sospensioni ed aerodinamica.

Dopo tanto clamore si avvicina finalmente il momento in cui i fortunati appassionati acquirenti potranno saltare in sella alla loro nuova fiammante Fireblade, che sarà disponibile presso la rete dei concessionari ufficiali Honda a partire da fine febbraio ad un prezzo di 22.290 Euro per il modello base e 26.990 Euro per la versione SP (segue descrizione).