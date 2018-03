Honda CR-V, il SUV più venduto al mondo anche a 7 posti

Al salone di Ginevra Cr-V verrà presentato per la prima volta in Europa con powertrain ibrido, pronto a garantire al conducente un’esperienza di guida coinvolgente e performance off-road. Non solo. Per chi opterà per il motore termico, il suv più venduto al mondo sarà proposto anche in versione 7 posti.

Più spazio e abitabilità

Passaruota più ampi e muscolosi, linee allungate per il cofano, montanti anteriori assottigliati, paraurti scolpiti. Negli interni oggi c’è più spazio: la combinazione del passo allungato e dell’assetto più ampio offre interni più grandi. Il nuovo sistema di “abbattimento” dei sedili, ora frazionabili 60:40, permette un carico più facile e veloce. Tra le novità, nel portabagagli arriva anche un piano di carico allungato a due diversi livelli e il portellone automatico, la cui altezza può essere perfino programmata. Avete presente con i soffitti bassi?

Motorizzazioni al lancio

Come anticipato, CR-V ora sarà disponibile pure a 7 posti ma solo con la motorizzazione a benzina. La terza fila, in questo caso, offre un angolo di seduta di 101° per garantire comfort a bordo per le lunghe distanze. Per quanto riguarda il motore sarà un TURBO VTEC da 1.5 litri con un cambio manuale a sei rapporti o, in alternativa, da un cambio automatico CVT. Nella variante ibrida invece il suv sarà disponibile con sistema i-MMD (Intelligent Multi Mode Drive) di Honda, con 2.0 benzina i-VTEC a ciclo Atkinson e due motori elettrici.

4x4 per tutte le versioni

Entrambi, forniti di serie della trazione anteriore, potranno essere dotati della Real Time AWD con Intelligent Control System, tecnologia che conferisce alla vettura capacità da fuoristrada. Per questo è stata anche aumentata l’altezza libera dal suolo di 38 mm. Si parte con le prime consegne di CR-V con motore termico per l’autunno 2018, bisognerà aspettare l’inizio del nuovo anno invece per le versioni “green”.