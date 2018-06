A Parco Valentino nuova Honda CR-V, SUV più venduto al mondo

Honda CR-V è il SUV più venduto al mondo. E ora punta all’Italia. Debutta a Parco Valentino, il Salone dell’Auto di Torino, per cercare di conquistare anche gli italiani propensi alla fascia di segmento SUV/crossover.

Come cambia il Cr-v

Via i motori diesel. Arriva in sostituzione il nuovissimo propulsore ibrido iMMD da 2.0 litri con cui il marchio darà il via al percorso di elettrificazione della gamma. Sarà disponibile nelle varianti 2WD o 4WD, dotato del nuovo cambio automatico ECVT. Arrivo previsto inizio 2019. Per gli amanti del benzina, sul piatto dell’offerta, anche il turbo VTEC da 1.5 litri con cambio manuale a 6 rapporti o automatico CVT (2WD e 4WD). Per chi acquisterà questa variante arriverà anche per la prima volta in Europa l’allestimentoa 7 posti.

Non solo suv

Parco Valentino per Honda è stata anche l’occasione per gli appassionati di veder sfrecciare la supercar NSX, capolavoro di tecnologia e innovazione, esposta in versione Racing GT 3 Cup e la sportivissima Civic Type R, berlina a trazione anteriore più veloce d’ Europa con i suoi 320 CV di potenza ed in grado di raggiungere una velocità massima di 272 Km/h. Una vera sfilata d’eccellenza.