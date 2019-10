Honda inaugura a Roma il primo “Dream Dealer” d'Europa

Honda Motor Europe è lieta di annunciare l’apertura del primo di una serie di nuovi ‘Dream Dealers’ progettati per far vivere ai motociclisti una customer experience totalmente nuova. Il progetto parte da Roma e coinvolgerà alcune delle maggiori città d’Europa.



Si rinnova quindi la concessionaria ‘Honda Moto Roma’ – la più grande del Vecchio Continente – nell’area est della Capitale, che esporrà la gamma moto Honda, eccezionale per ampiezza e offerta, in tre aree denominate ‘Roadster’, ‘Racing’ e ‘Adventure’. In ognuna delle aree a tema, accanto alle moto stesse, saranno esposti una serie di accessori originali Honda e l’abbigliamento più adeguato, per dare agli appassionati motociclisti la possibilità di immergersi totalmente nello stile di vita e nelle esperienze del tipo di moto da loro preferite.



Il personale di vendita di ogni area, dei veri ‘Dream Expert’ con approfondita conoscenza del prodotto, sarà sempre a disposizione per spiegare tutte le caratteristiche di ogni modello, dalle facili e divertenti piccole cilindrate fino alle bandiere tecnologiche come la maxienduro CRF1100L Africa Twin e la supersportiva CBR1000RR Fireblade. I clienti potranno poi rilassarsi nell’area ristoro dedicata all’interno della stessa concessionaria.





Oltre alla concessionaria Honda Moto Roma, altri 9 ‘Dream Dealers’ apriranno in tutta Europa entro la primavera del 2020 in 6 diverse nazioni: Italia (Parma), Germania (Lilienthal e Francoforte), Francia (Tolosa e Marsiglia), Spagna (Barcellona), Portogallo (Porto) e Regno Unito (Bristol e Southampton). Il nuovo ‘Dream Dealer’ Honda Moto Roma è in via Tiburtina 1166.