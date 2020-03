Honda: tre premi ai Red Dot Design Awards, tra cui il "Best of the Best" per la Honda e

Honda e, la nuovissima e già apprezzata city car elettrica della Casa di Tokyo, è stata insignita del premio "Red Dot: Best of the Best 2020" per l'innovativo design di prodotto: si tratta del più importante premio assegnato nei "Red Dot Awards", che si aggiudica solo il miglior prodotto all’interno di ciascuna categoria in gara.

Honda e è stata premiata anche nella categoria "Prodotto Smart", insieme a Honda CBR1000RR-R Fireblade SP. Questo riconoscimento, conferito per "l’eccezionale design", evidenzia l'impegno di Honda nel creare meravigliosi modelli dalle linee innovative e senza compromessi in termine di stile.

Ogni anno, i premi Red Dot premiano l'eccellenza raggiunta dalle aziende internazionali all’interno di tre grandi aree del design: prodotto, brand e comunicazione. I prodotti premiati vengono poi esposti presso il Red Dot Design Museum nello storico Design Zentrum Nordrhein Westfalen a Essen, in Germania. I vincitori vengono scelti da una giuria composta da 40 esperti internazionali che testano, valutano e discutono ogni proposta.

Per quanto riguarda la Honda e, Makoto Iwaki, Executive Creative Director, ha commentato: “Questi prestigiosi riconoscimenti accendono i riflettori sui designer visionari e di grande talento che lavorano in Honda. La Honda e merita il titolo di "Best of the Best" al 100%, perché rappresenta uno dei più straordinari esempi di design contemporaneo degli ultimi anni”.

Honda e, la prima city car totalmente elettrica pensata ad hoc per il mercato europeo, offre un'esperienza di guida a zero emissioni perfetta per i contesti urbani. Dai gruppi ottici anteriori e posteriori full LED all'elegante porta in vetro della presa di ricarica passando per le linee pulite e gli elementi a scomparsa della carrozzeria che ottimizzano l'efficienza aerodinamica senza sacrificare lo stile, Honda e ridefinisce i canoni stessi delle city car compatte nella nuova era della mobilità urbana. Il sistema di retrovisori digitali, che prende il posto dei tradizionali specchietti, enfatizza questa rigorosa filosofia del design. I pannelli neri con esclusivi profili concavi – posizionati tra i gruppi ottici anteriori e posteriori – caratterizzano il design di questo modello rendendolo ancora più iconico.

Lo stile moderno di Honda e ha riscosso successo su scala internazionale fin dai suoi albori, con il lancio dell’Urban EV in occasione del Salone di Francoforte 2017. Questa concept car è stata insignita del premio "Best Concept Car" in occasione dei rinomati Car Design Awards. La versione successiva, denominata e-Prototype, solo pochi mesi dopo il lancio in anteprima mondiale al Salone di Ginevra 2019, è stata al centro dell’“Honda experience – Casa Connessa Tortona” durante la Design Week di Milano lo scorso anno. L'evento, che ha coinciso con la prima partecipazione di Honda alla più grande fiera mondiale del design, ha permesso ad un gran numero di visitatori di apprezzare dal vivo le linee uniche della e-Prototype.

La nuova CBR1000RR-R Fireblade SP è la new entry della famiglia Fireblade, nata nel 1992 con la gloriosa CBR900RR. Da sempre riferimento di design e prestazioni nel segmento delle supersportive, la versione 2020 - sviluppata con il motto "Born To Race" - abbina alle straordinarie performance su pista un radicale rinnovamento del design.

Le affilate carene e il ridotto cupolino, dotato nella parte inferiore di un canale di aspirazione che convoglia l’aria direttamente nell’air box, creano nel loro insieme un coefficiente di resistenza ai vertici della categoria, pari a 0,270. Le "alette" aerodinamiche che caratterizzano la nuova Fireblade, di derivazione MotoGP, determinano un look aggressivo e un’ottima funzionalità, aumentando considerevolmente deportanza e stabilità, garantendo così il massimo controllo sul più potente motore quattro cilindri in linea mai progettato da Honda.

La nuova Fireblade è stata progettata con un approccio innovativo: gli esperti di simulazione digitale, i modellisti e i designer del centro R&D Honda hanno collaborato attraverso un continuo scambio di informazioni, fornendo feedback continui e immediati tra i reparti, ottimizzando in tal modo il lavoro e raggiungendo risultati di prim’ordine. Tutto ciò unito al costante supporto fornito dalla divisione Racing di Honda, HRC, da cui la nuova CBR1000RR-R Fireblade SP riprende i colori della sua livrea.

Satoshi Kawawa, General Manager della divisione Motorcycle Design, ha così commentato: “La CBR1000RR-R Fireblade SP è stata progettata per vincere in ogni categoria, dai trofei locali alle Competizioni Internazionali. Stile e design sono guidati da un’unica filosofia: ciascun componente e dettaglio è progettato tenendo a mente velocità, performance ed efficienza aerodinamica. Siamo onorati che tutto ciò sia stato riconosciuto da un premio tanto prestigioso”.

Honda vanta una lunga storia coronata da successi nella categoria automotive dei Red Dot Awards, i più ambiti e prestigiosi premi al mondo in termini di design. Solo recentemente, ricordiamo la vittoria di Honda nella sezione "Red Dot: Best of the Best" con la S2000 nel 2001 e la Civic nel 2006, oltre alla vittoria nella sezione "Red Dot" con le versioni europee della Accord Tourer nel 2008 e della Insight nel 2009.

Seguendo la sua filosofia che vuole "la ricerca della migliore qualità possibile in termini di design e di creatività", i Red Dot Design Awards tributano il giusto onore a quelle opere e a quei progetti realmente all'avanguardia, realizzati da designer, agenzie e società di tutto il mondo.

Con un'eminente giuria di oltre 40 esperti internazionali, questo appuntamento annuale è unanimemente riconosciuto come uno dei più importanti riconoscimenti internazionali.