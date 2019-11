Eicma 2019: Honda svela i suoi modelli di punta CBR1000RR-R Fireblade e Fireblade SP

Honda ha svelato la sua gamma 2020 per l’Europa alla 77ª edizione di Eicma. Guidata dalla nuova supersportiva ad altissime prestazioni, modello di punta dello show, la rinnovata gamma offre come sempre una amplissima scelta in tutti i segmenti: racing, adventure, roadster/naked e scooter.

CBR1000RR-R Fireblade e CBR1000RR-R Fireblade SP

Per 28 anni le parole “Honda Fireblade” sono state sinonimo di perfetta maneggevolezza, bilanciamento e puro divertimento di guida. Per il 2020, Honda apre un nuovo capitolo nell’illustre storia della Fireblade dando vita a una moto ‘Born to race’ (nata per correre).

Fortemente ispirata alla RC213V MotoGP e alla sua versione stradale RC213V-S, la Fireblade 2020 si guadagna una ulteriore “R” e diventa CBR1000RR-R, spinta dal più potente motore a 4 cilindri in linea che Honda abbia mai prodotto in serie. Condividendo con la RC213V le stesse misure di alesaggio e corsa, la CBR1000RR-R Fireblade 2020 sviluppa una potenza massima di 217,5 CV a 14.500 giri/min e un picco di coppia di 113 Nm a 12.500 giri/min, fermando l’ago della bilancia a soli 201 kg con il pieno di benzina.

La nuova CBR1000RR-R Fireblade sarà disponibile anche in versione SP, che si differenzia dal modello standard per le sospensioni Öhlins elettroniche (al posto delle Showa pluriregolabili), e l’impianto frenante anteriore Brembo Stylema (al posto di Nissin). Entrambe le versioni vantano la stessa pinza freno posteriore Brembo già adottata per la RC213V-S.

L’aerodinamica gioca un ruolo importante per le prestazioni della nuova Fireblade. È stata studiata e messa a punto in stretta collaborazione con i progettisti HRC che hanno applicato tutte le soluzioni derivanti dall’esperienza con la RC213V. In più, l’introduzione della nuova piattaforma inerziale (IMU) Bosch a 6 assi, che rimpiazza la precedente a 5 assi, conferisce alla nuova CBR1000RR-R una precisione di calcolo del rollio, beccheggio, imbardata, e un livello di controllo senza precedenti. Infine, in collaborazione con Akrapovic, è stato realizzato il terminale di scarico in titanio con valvola parzializzatrice.

Entrambe le nuove CBR1000RR-R Fireblade e Fireblade SP saranno disponibili nelle due colorazioni Grand Prix Red (ispirata ai colori HRC) e Matte Pearl Black.

Honda CMX500 Rebel

La custom “non americana” più venduta sul mercato italiano si rinnova nel design e nelle dotazioni. Spinta dal motore bicilindrico di 500cc, ora leggermente più potente (46 CV, 34 kW), la Rebel è la custom dal look ‘bobber’ che si guida anche con patente A2.

Per il 2020 riceve un impianto luci full‑LED, una strumentazione con indicatore della marcia inserita e trip computer dei consumi, la frizione assistita e con antisaltellamento, una nuova sella più comoda e un nuovo sistema di scarico con sensore LAF che contribuisce all’omologazione Euro5.

Inoltre, sarà affiancata dalla versione “Plus” dotata di un equipaggiamento che prevede una piccola carenatura intorno al faro, forcella con soffietti copristeli in gomma nera e una sella con cuciture a diamante.

Honda CB1000R

La bandiera tecnologica della gamma roadster Neo Sports Café – che combina dettagli retrò ed elevate performance – è stata dal 2018 di ispirazione per la realizzazione di centinaia di special dei tipi più disparati. Per il 2020 riceve ritocchi all’estetica che ne amplificano il look premium e ne sottolineano l’indole sportiva.

Al posto dei numerosi dettagli color argento, c’è ora un avantreno con piastre e risers neri, contorno del faro nero e flange dei dischi grigie. La molla dell’ammortizzatore è nera così come il monobraccio. Infine, sul serbatoio, una striscia silver longitudinale dona un nuovo tocco sportivo.

CRF1100L Africa Twin e CRF1100L Africa Twin Adventure Sports

Presentate a fine settembre e già nei concessionari da fine ottobre, le due versioni della nuova CRF1100L Africa Twin fanno la loro prima apparizione in un grande salone internazionale della moto.

Spinte dal rinnovato bicilindrico parallelo di 1.084 cc, Euro5, capace di 102 CV, le nuove Africa Twin vantano anche un nuovo telaio, nuovo forcellone e un equipaggiamento elettronico di assoluto rilievo, con piattaforma inerziale IMU a 6 assi che sovrintende a tutti gli ausili alla guida, come il controllo di trazione HSTC a 7 livelli, il controllo dell’impennata a 3 livelli, l’ABS cornering a 2 livelli e il cambio a doppia frizione DCT (per le versioni che lo prevedono). In più i 4 Riding Mode perimpostati più i 2 personalizzabili sono completamente controllabili dalla nuova strumentazione con schermo touch TFT a colori da 6.5” dotato di connessione Bluetooth ed Apple CarPlay,

Due i modelli. L’Africa Twin standard ha un look e un equipaggiamento più orientato al fuoristrada, con parabrezza basso, codino in stile enduro e sospensioni Showa pluriregolabili, l’Africa Twin Adventure Sports vanta un serbatoio da ben 24,2 litri, parabrezza alto regolabile su 5 posizioni, portapacchi, cerchi tubeless, paracoppa maggiorato e le utilissime cornering lights. Inoltre, sul mercato italiano è disponibile nella sola versione con sospensioni elettroniche Showa EERA, un plus che la rende davvero adatta a qualsiasi percorso.

Anche le colorazioni rispecchiano e identificano l’indole dei due modelli, più orientata all’offroad la standard, più adatta a chi fa turismo a lungo raggio la Adventure Sports. Così la prima è disponibile nelle livree rally red e nero opaco, mentre la seconda nel bellissimo tricolour o in nero lucido.

SH125 / 150i

Indiscusso leader di mercato, il nuovo SH125/150i è uno scooter completamente nuovo per il 2020. Forte di oltre 1,1 milioni di unità vendute dalla nascita del primo leggendario SH50 nel 1984, l’SH125/150i 2020 è spinto dal nuovo performante ed efficiente motore eSP+ con testata a 4 valvole, accoppiato ad un telaio tutto nuovo che ha permesso di realizzare un accattivante design ed ottenere uno spazio sottosella ancora più grande. Omologato Euro5, il nuovo motore eSP+ a 4 valvole vanta più potenza rispetto al precedente motore a 2 valvole, regalando una migliore accelerazione e ripresa nonché consumi più bassi. Inoltre, è ora presente il controllo di trazione HSTC, che si aggiunge all’efficientissimo Start&Stop e alla Smart-Key.

Il nuovo telaio non migliora solo la maneggevolezza, ma libera anche spazio sotto la sella, grazie anche allo spostamento del serbatoio carburante sotto la pedana piatta. Il vano ha infatti ora una capacità di 28 litri, per contenere non solo il casco integrale ma anche altri oggetti, ed è dotato di presa USB. La Smart-Key, confermata per il nuovo modello, ora agisce anche sullo Smart‑Top Box. Infine, la rinnovata geometria delle sospensioni posteriori, migliora il comfort e la capacità di assorbimento delle asperità stradali. Sul mercato italiano i nuovi SH125/150i saranno disponibili come sempre con parabrezza, paramani e ora il nuovo Smart-Top Box di serie.

Gallery