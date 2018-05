Honda, ecco il nuovo Forza 125 YM2018

Grazie a un discreto ma profondo restyling Honda Forza 125 ha un look contemporaneo ancora più accattivante. Il parabrezza è ora regolabile elettricamente, gli indicatori di direzione sono a LED come il resto dell’impianto luci, la strumentazione è stata rinnovata e prevede più funzionalità, lo spazio sottosella aumenta di 5,5 litri e il nuovo tob box opzionale da 45 litri è connesso alla Smart-Key. Infine, nuovi colori accentuano lo stile dinamico ed elegante di questo eccezionale scooter Honda.

Gli ingredienti principali della ricetta vincente del Forza 125 restano invariati: un motore a 4 valvole che unisce prestazioni al top della categoria ad una eccezionale economicità dei consumi, l’efficiente sistema Start&Stop, un telaio tutto nuovo ma sempre leggero e bilanciato, e un equipaggiamento premium senza paragoni, con luci full‑LED, sistema Smart‑Key, vano sottosella per due caschi integrali ed elevato comfort per pilota e passeggero

Per il 2018 arriva un upgrade importante: un nuovo parabrezza regolabile elettricamente, una strumentazione mista analogica‑digitale ulteriormente migliorata che offre informazioni extra, indicatori di direzione a LED come il resto dell’impianto luci, più spazio sottosella e, infine, un nuovo bauletto da 45 litri opzionale connesso alla Smart-Key.

Nonostante fosse già uno dei suoi plus, il Forza 125 ha raggiunto un livello superiore anche in termini di design, sempre con linee tese, ma ora raccordate in maniera ancora più armoniosa, regalandogli un look più moderno, contemporaneo e dinamico. Il suo arrivo nelle concessionarie ufficiali Honda è previsto per la seconda metà di giugno ad un prezzo che sarà comunicato in prossimità della commercializzazione.