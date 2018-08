Honda HR-V 2019, i giapponesi ci riprovano così

I giapponesi non demordono, soprattutto se sotto le mani hanno un prodotto di qualità. Della HR-V, dunque, cambia l'estetica, oggi più grintosa, aumenta il comfort e arrivano a listino nuovi motori.

Look grintoso

Il frontale è più imponente e il logo sulla mascherina più grande. I fari hanno un look più moderno, sposando a tutti gli effetti le forme di un suv e dando l'addio definitivo al vecchio "monovolume". Debuttano, inoltre, i cerchi in lega da 17” e gli scarichi cromati.

Spazio e insonorizzazione a bordo

Con l'aggiornamento 2019 della HR-V ritroviamo il divano sollevabile per caricare anche oggetti ingombranti, nonostante i soli 430 cm di lunghezza, e rivestimenti più curati. Non solo: migliora anche l'insonorizzazione.

I giapponesi si sono affidati all'Active Noise Cancellation, sistema che sfrutta il principio di alcune cuffie auricolari: i microfoni a bordo infatti “captano” i suoni dell'esterno, facendo uscire dagli amplificatori solo le onde sonore opposte a quelle indesiderate.

Motori

Honda Hr-v sarà dotata ancora dell' aspirato a quattro cilindri 1.5 i-VTEC da 130 CV, ma questa volta rivisto ( nella scorrevolezza dei pistoni e nelle camere di scoppio) per aumentare l'efficienza e migliorare i consumi. L'accelarazione da 0 a 100 km/h avviene in 10,7 secondi (11,2 con l'automatico CVT a variazione continua in optional) con una percorrenza dichiarata di 18,9 km/l.

Dalla prossima primavera arriveranno anche il diesel 1.6 i-DTEC e il nuovo benzina 1.5 VTEC turbo più potente in gamma.