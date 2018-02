Honda Jazz, più grinta per la piccola

Honda Jazz ha raggiunto 3 generazioni e quasi 7 milioni di unità prodotte, facendosi apprezzare per la sua versatilità e per il suo spazio interno. Pratica e agile, oggi, con il restyling di mezza età il marchio giapponese propone un allestimento più grintoso e un nuovo motore benzina 1.5 i-VTEC più performante, puntando ad un target diverso: amante delle prestazioni in città.

Design più grintoso

La linea è robusta e decisa, il design più aggressivo. Eppure parliamo sempre di una “piccola”, ma dato che le città ormai sono piene di citycarpepate, pronte a varcare gimkane e traffico, perché no… Ecco, dunque, una Jazz con una musica nuova, trasformata: da una sincera monovolume ad una frizzante citycar con inedito allestimento Dynamic. Troverete nuovi gruppi ottici a led,fendinebbia anteriori, fessura anteriore più sottile al di sotto della griglia inferiore,minigonne laterali, diffusore a tripla aletta sul paraurti posteriore,per finire uno spoiler posteriore e cerchi in lega da 185/55 R16 color nero lucido. Si confermano le ampie superfici vetrate di sempre per una buona visibilità e tanta luce all’interno.

Al volante

L’auto rimane di 4 metri, mantiene la versatilità a cui eravamo abituati grazie ai “magicseats”, sistema che assicura varie configurazioni possibili all’interno e un volume per il portabagagli fino a 897 litri. Il merito è anche delserbatoio che i tecnici hanno montato in posizione centrale peruna spaziosità interna ai vertici della categoria. Al volante, la piccola Jazz rivela grandi soddisfazioni. Con il benzina 1.5 i-VTEC è agile e scattante, grintosa nelle accelerate (da 0 a 100 km/h in 8,7 secondi), confermando una buona tenuta di strada, oggi con una guida più divertente e dinamica rispetto al passato. A bordo troviamo il sistema Honda Connect e di serie il controllo della velocità di crociera, sedili riscaldabili, gruppi ottici automatici e il sistema di frenata attiva in città. Il City-Brake Active System, infatti, è stato adottato per evitare gli incidenti a basse velocità in città.

Jazz si avvale di tecnologia radar per assistere il guidatore alla guida, monitorandoil traffico e azionando automaticamente i freni in caso di imminente rischio di collisione. Il sistema è progettato per operare a velocità inferiori a 32 km/h. In caso rilevi un rischio di collisione, viene azionata una prima frenata e un segnale visivo e acustico, poi l’arresto del veicolo. A questo sistema si aggiunge quello di riconoscimento della segnaletica stradale per rilevare i cartelli quando la vettura avanza; il limitatore intelligente di velocità; l’avviso di cambio corsia che monitora la linea di demarcazione e il sistema di gestione automatica dei fari abbaglianti.

Prezzi

La Jazz nel nuovo allestimentoDynamic parte da 18.300 euro in versione Connect ADAS a 18.300 euro, per poi passare a 18.950 euro se si opziona la versiona Navi ADAS con navigatore Garmin e radio digitale Dab. Per gli amanti del cambio automatico si aggiunge un sovrapprezzo di 1350 euro.