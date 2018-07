Honda è art supporter della mostra torinese "Easy Rider – Il mito della motocicletta come arte"

Con il patrocinio della Città di Torino e ospitata alla Reggia di Venaria negli spazi della Citroniera delle Scuderie Juvarriane, dal 18 luglio 2018 al 24 febbraio 2019 Honda partecipa come ‘Art Supporter’ alla mostra Easy Rider – Il mito della motocicletta come arte.

Honda, protagonista della rinascita industriale nipponica del secondo dopoguerra e da sempre punto di riferimento per il suo avanguardismo tecnologico ed estetico, non poteva mancare. L’esposizione, attraverso riferimenti espliciti e suggestioni indirette, crea un connubio tra oltre cinquanta modelli di moto e opere d’arte contemporanea, come quelle, tra le altre, di artisti del calibro di Antonio Ligabue, Mario Merz e Pino Pascali. 7

La mostra intende far ripercorrere ai suoi visitatori la storia del motociclismo dal dopoguerra a oggi, attraverso un percorso suddiviso in nove sezioni, con la seconda, in particolare, dal nome “Il Giappone e la tecnologia”. Forte del successo ottenuto partecipando come ‘Mobility partner’ alla mostra “Monet. Capolavori dal Musée Marmottan Monet, Parigi”, presso il Complesso del Vittoriano di Roma, Honda torna a supportare l’arte, da sempre importante fonte di ispirazione per il design delle sue moto.

Gli spettatori della mostra Easy Rider – Il mito della motocicletta come arte potranno essere protagonisti di questo incontro tra arte e design scattandosi un selfie in sella alla Honda CB1000R. Basterà poi pubblicarlo sui propri profili social (Facebook, Instagram, Twitter) con l’hashtag #MostraEasyRider e #CB1000Rart . Ogni mese, da luglio a febbraio 2019, le 10 foto ritenute più ‘originali’ da una speciale giuria Honda, saranno pubblicate sul profilo ufficiale Facebook Honda Moto che vanta oltre un milione fan.