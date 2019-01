Honda trasforma il concept CB1000R+ in un'edizione limitata

Gli appassionati di due ruote più attenti forse, avevano già notato CB1000R+ ad Eicma 2018, il Salone della Moto di Milano. Ora il concept di Honda debutta in versione definitiva al Motor Bike Expo 2019 di Verona (che si svolgerà dal 17 al 20 gennaio), l’importante salone del nord-est ogni anno più attivo e frequentato.

La CB1000R+ Limited Edition è una raffinata versione in serie limitata realizzata da Honda Motor Europe Ltd Italia in soli 350 esemplari per tutta Europa, di cui 200 destinati all’Italia. Immediatamente riconoscibile, con l’iconico logo dell’Ala anni Settanta sul serbatoio, è caratterizzata dalla speciale livrea Tricolour impreziosita da un trattamento trasparente superficiale che enfatizza la brillantezza della colorazione e da numerose parti in fibra di carbonio.

Disponibile da fine febbraio

Il terminale di scarico SC-Project è un sofisticato sistema con doppio silenziatore realizzato in esclusiva per la CB1000R Limited Edition, non reperibile quindi né come accessorio ufficiale né sul mercato dell’after-market. La nuova CB1000R+ Limited Edition si può già ordinare e sarà disponibile presso le concessionarie ufficiali Honda da fine febbraio al prezzo di 15.990 Euro (900 Euro in più rispetto alla CB1000R+ di serie). Per ammirarla dal vivo, gli appassionati possono visitare l’enorme stand Honda al Motor Bike Expo 2019 di Verona presso il padiglione 5.