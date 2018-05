Honda: la gamma CRF 2019 cresce con due modelli nuovi e tre aggiornati

Honda Motor Europe ha annunciato la gamma offroad 2019, che aggiorna i modelli di punta e introduce due nuovi modelli nella famiglia CRF.

La CRF450R, bandiera tecnologica della gamma, e la versione enduro cross-country CRF450RX, beneficiano di un motore con più coppia e potenza. La CRF250R, un anno dopo la sua totale riprogettazione, beneficia di un motore con più coppia ai bassi regimi che migliora la velocità in uscita dalle curve lente.

Infine, due nuovi modelli ampliano la famiglia delle fuoristrada Honda, sono la CRF250RX, versione enduro cross-country della ‘duemmezzo’, e la enduro dual-purpose CRF450L.

CRF450L – Nuovo modello

Sfruttando la CRF450R come base, la nuova CRF450L ha un telaio e una ciclistica resistenti e leggere, per offrire guidabilità ed efficacia su ogni tipo di fondo, mentre il motore offre un’erogazione dolce e sfruttabile fin dai regimi più bassi. È pensata come dual-purpose per gli enduristi amatori ma anche per chi ne vuole fare un uso stradale, tanto da essere dotata di serie di completo equipaggiamento ‘street-legal’, serbatoio più grande e impianto luci full-LED. La componentistica di alta qualità e il focus sull’affidabilità, hanno portato a 32.000 km il tagliando che prevede la manutenzione straordinaria, creando così una appagante e spensierata esperienza di possesso.

CRF450R 2019

La moto da cross per eccellenza è da oggi ancora più potente, con un motore dotato di +2,5 CV di potenza e +2Nm di coppia su tutto l’arco di erogazione, grazie a un profondo aggiornamento della testata e dei sistemi di aspirazione e scarico. È inoltre presente il Launch Control HRC a 3 livelli di intervento. Le sospensioni hanno un set-up migliorato, i freni presentano una nuova pinza anteriore e il manubrio è un Renthal Fatbar regolabile su 4 posizioni.

CRF450RX 2019

Medesime caratteristiche e aggiornamenti della versione motocross, ma con ruota posteriore da 18 pollici, serbatoio in plastica da 8,5 litri anziché in titanio, set-up sospensioni dedicato e pneumatici enduro.

CRF250R 2019

A un anno dal lancio del modello completamente riprogettato e dotato di motore bialbero, la CRF250R 2019 ha più coppia ai regimi bassi grazie a sostanziali interventi su aspirazione, alimentazione e scarico. Come la 450 è dotata di Launch Control HRC a 3 livelli. Nuove anche pinza freno anteriore e manubrio Renthal Fatbar regolabile su 4 posizioni.

CRF250RX – Nuovo modello

La CRF250RX arriva a colmare l’ultimo tassello nella gamma delle offroad specialistiche di Honda. Ha le medesime caratteristiche e aggiornamenti della versione motocross, ma con ruota posteriore da 18 pollici, serbatoio in plastica da 8,5 litri anziché in titanio, set-up sospensioni dedicato e pneumatici enduro.

Con queste cinque novità Honda sottolinea il suo impegno nello sviluppo continuo delle migliori moto fuoristrada e rafforza la gamma CRF per soddisfare le esigenze di qualunque appassionato di guida offroad. Tranne che le CRF250/450R motocross, vere e proprie moto pronto-gara, i modelli enduro specialistici CRF250/450RX sono omologati per essere in regola con il Codice della Strada da RedMoto s.r.l, partner di Honda Motor Europe Ltd Italia per la distribuzione della gamma Honda CRF.