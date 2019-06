Honda al Salone di Torino con la gamma SUV: in mostra CR-V Hybrid e HR-V Sport

La partecipazione di Honda alla quinta edizione del Salone dell’Auto di Torino, che si svolgerà dal 19 al 23 giugno nella suggestiva cornice di Parco Valentino, sarà caratterizzata dalla presenza della gamma SUV, in particolare con i nuovi modelli CR-V Hybrid e HR-V Sport.

Il nuovo CR-V Hybrid è il primo SUV Honda disponibile in Europa con l’avanzata tecnologia ibrida. Le sue eccezionali prestazioni sono garantite dal nuovo sistema i-MMD (intelligent Multi-Mode Drive) dotato di due motori elettrici che erogano una potenza di 184 CV, un’unità di controllo dell’energia, un motore a benzina da 2.0 litri, una batteria agli ioni di litio ed un’innovativa trasmissione a componenti fisse capace di offrire elevati livelli di efficienza e reattività. In esposizione ci sarà la versione dotata del nuovo sistema di trazione integrale AWD con controllo intelligente, in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 9,2 secondi e di garantire consumi ai vertici della categoria, con livelli medi pari a 5,5 litri per 100 km.

Insieme al CR-V Hybrid sarà presente il nuovo HR-V in versione Sport, caratterizzato da un nuovo design esterno con linee decise ed accattivanti. Gli elementi che evidenziano la sua personalità grintosa riguardano minigonne anteriori e laterali con effetto nero lucido, la mascherina anteriore dark chrome, gli specchietti neri, il doppio scarico cromato ed i cerchi in lega “dark” da 18”. Equipaggiato con un brillante motore 1.5 TURBO VTEC benzina che eroga una potenza di 182 CV ed esalta le sue prestazioni in ogni condizione di guida.

Lo stand del primo costruttore di veicoli al mondo sarà ulteriormente impreziosito dai modelli di punta della gamma a due ruote, Power e Marine. Per le moto, gli appassionati potranno ammirare la leggendaria Africa Twin Adventure Sports, l’iconica e ribelle CB1000R Neo Sports Café, il sorprendente maxi-scooter crossover X-ADV e il raffinato Forza 300 di ultima generazione – prodotti ad elevata tecnologia giapponese con design italiano. A completare lo stand ci saranno, infine, il nuovissimo motore marine BF250 completamente ridisegnato e Miimo, il rasaerba intelligente di Honda totalmente robotizzato.