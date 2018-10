Honda al Salone di Parigi 2018: protagonisti SUV e auto sportive

Honda non poteva mancare al Salone di Parigi 2018 dove è presente con la sua gamma di prodotti esposti nel proprio stand. Tra le vetture il nuovo CR-V Hybrid, al debutto nella versione di serie per l’Europa, il rinnovato SUV compatto HR-V e l’esclusiva Civic Type R “Art Car”.

Il primo SUV ibrido di Honda in Europa

Alla vigilia del debutto europeo, Honda ha confermato i dati relativi al consumo di carburante e alle emissioni di CO2 del nuovo CR-V Hybrid. Nel ciclo combinato in base al nuovo test NEDC, il modello a trazione anteriore del SUV benzina-elettrico da 184 CV (135 kW) ha raggiunto emissioni di CO2 pari a 120 g/km, con una media di consumo di carburante (nel combinato) di 5,3 l/100 km. La versione a trazione integrale di CR-V Hybrid vanta emissioni di CO2 di 126 g/km, con una media di consumo di carburante (nel combinato) di 5,5 l/100 km. CR-V Hybrid è dotato dell’esclusiva tecnologia i-MMD, che permette il passaggio automatico e intelligente tra le tre modalità di guida – EV Drive, Hybrid Drive ed Engine Drive – in modo da ottimizzare prestazioni ed efficienza. Al Salone di Parigi, oltre al debutto del CR-V Hybrid di serie, si affiancherà il nuovo modello disponibile con solo motore a benzina e in diverse varianti, tra cui l’opzione a sette posti. La nuova generazione del rinomato SUV di Honda è stato sviluppato per essere il CR-V più pratico, comodo e sofisticato di sempre.

Un HR-V elegante ed innovativo

Il rinnovato Honda HR-V farà il suo debutto europeo a Parigi. La nuova versione di HR-V vanta un design migliorato, interni moderni ed eleganti con l’aggiunta di numerose tecnologie avanzate. Un’interpretazione più visibile della “solida mascherina anteriore” di Honda sarà il principale cambiamento di design, insieme ad un nuovo pannello in cromatura nera lucida posta sopra la griglia frontale. I proiettori dei gruppi ottici e le luci LED di posizione saranno di serie su tutta la gamma. Al lancio il nuovo HR-V sarà offerto con un motore benzina i-VTEC da 1.5 litri ma la gamma sarà ampliata la prossima primavera con l’aggiunta del TURBO VTEC da 1.5 litri e del diesel i-DTEC da 1.6 litri.

Civic Type R “ArtCar Manga”

Honda ha collaborato con la scuola di design giapponese – Human Academy Europe, con sede in Francia – per lanciare una sfida unica ai suoi studenti: disegnare una Civic Type R con un look incredibilmente personalizzato, una vera e propria “Art Car” ispirata ai Manga. La proposta vincente è stata poi trasformata in un involucro integrale e personalizzato della vettura. Questo incredibile pezzo unico sarà in mostra al Salone di Parigi.

La celebrazione di Honda Motorsport

Per celebrare l’impegno di Honda nel Motorsport, la monoposto F1 STR13 della Scuderia Toro Rosso sarà in esposizione con il propulsore RA618H. Nella nuova ed esclusiva area “limited” del Salone di Parigi, sarà possibile ammirare un’altra stella del firmamento del Motorsport Honda, NSX GT3. La vettura che gareggia nella GT3 sfilerà al fianco della versione da strada. La versione GT3 gareggia nella massima serie in tre continenti e fa parte del programma Honda Customer Racing. Lo scorso luglio Honda NSX è tornata alla 24 Ore di Spa, a ben 25 anni di distanza dall’ultima volta che la versione sportiva, di precedente generazione, vi disputò una gara. A sottolineare le competenze avanzate e trasversali di Honda, la gamma di vetture presenti a Parigi sfilerà al fianco di motociclette e prodotti power della Casa nipponica.