Honda svela il restyling della Civic Type R al Salone dell’Auto di Tokyo

Honda inaugura il nuovo anno regalando un’anteprima del restyling della Civic Type R 2020, la berlina sportiva della Casa di Tokyo. Svelata oggi al Salone dell'automobile di Tokyo, i clienti e gli appassionati hanno avuto modo di apprezzare dal vivo il suo rinnovato design esterno.

Anche la leggendaria NSX ibrida a tre motori, top di gamma del segmento supercar, riceve un’importante novità. Sarà infatti disponibile con la nuova verniciatura "Indy Yellow Pearl II". Una colorazione davvero speciale, utilizzata in passato sui modelli originali NSX e S2000 in Europa. Progettata con l’obiettivo di far vivere una "Nuova Esperienza Sportiva" nel segmento delle supercar, NSX è la rappresentazione perfetta di ciò che Honda è in grado di garantire in termini di prestazioni sportive.

Pur rispettando le caratteristiche principali e gli elementi distintivi che hanno contraddistinto il modello originale, l'attuale generazione NSX rappresenta per Honda un nuovo modo di progettare le sue supercar, coniugando nuovi elementi a idee rivoluzionarie. Questo esemplare del ventunesimo secolo sposa i valori senza tempo delle auto sportive, pur adottando le più recenti e avanzate tecnologie ibride: una vera supercar “human-centred”.